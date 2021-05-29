Лукашенко рассказал Путину подробности об инциденте с Ryanair

Во время переговоров в Сочи президент Беларуси, как и обещал, подробно рассказал российскому лидеру о том, что произошло с бортом Ryanair, который сел в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Александр Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина о том, что произошло с самолетом", - заявил Песков.

Представитель Кремля также пояснил по просьбе представителей прессы замечание Путина про "всплеск эмоций". "Да, действительно, с нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства", - сказал Песков. А "каскад поспешных выводов, который был сделан в европейских столицах и в Брюсселе", не вызван прояснить обстоятельства, а основан на эмоциях, заключил он.

Поподробнее сведения, которые сообщил Путину Лукашенко, Песков рассказывать не стал. "Ничего там особенно нет, уже белорусская сторона предоставила всю информацию", - пояснил пресс-секретарь президента России.