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29.05.2021 16:50
Рубрика: Власть

В МИД России пояснили порядок выдачи заграничных паспортов

Текст: Александр Саможнев
Никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями россиянам, проживающим за рубежом, в связи с вступлением в силу нового регламента МВД не произошло, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее "Парламентская газета" сообщила о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России​​​.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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По словам Захаровой, порядок оформления и выдачи загранпаспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 за №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Гражданам России, проживающим за пределами страны, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло. МИД России и российские консульские загранучреждения делают все возможное для своевременной выдачи согражданам заграничных паспортов.

Захарова также указала, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ, вступающего в силу 30 мая.

"Граждане, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, могут обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России", - отметила Захарова.

При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания.

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