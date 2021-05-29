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Рубрика: В мире

Минск озвучил список украинских товаров, попавших под лицензирование

Белорусские власти опубликовали список товаров из Украины, которые попали под режим индивидуального лицензирования, передает РИА Новости. В МИД Беларуси объяснили это следствием принятых в Киеве решений в экономике - в частности, нарушением режима свободной торговли СНГ.

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Перечень товаров выглядит следующим образом: кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; соки фруктовые и овощные; пиво; плиты древесностружечные; плиты древесноволокнистые; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага туалетная, отдельные виды картонной и бумажной упаковки; кирпич строительный прочий из керамики; плитка керамическая неглазурованная; ампулы стеклянные; прочие радиаторы и их части из черных металлов; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы и их части; стиральные машины; мебель для сидения и ее части; мебель прочая и ее части.

Режим индивидуального лицензирования будет действовать на протяжении 6 месяцев и, как подчеркнул первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов, может быть отменен при встречных шагах Киева.

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