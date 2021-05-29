Наталья Сергунина: Насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как на ВДНХ планируют встретить Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня: "Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. "Робостанция", Музей кукол, "Городская ферма" - каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах "Космонавтика и авиация" и "Слово", помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет".

Подчеркивается: все очные мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных мер: необходима социальная дистанция и средства индивидуальной защиты.

В центре "Космонавтика и авиация" для детей дошкольного возраста от пяти до семи лет с 11:00 и в 15:00 проведут игровую экскурсию-квест. Дети отправятся в космическое путешествие и в ходе него узнают о космических кораблях, полете Юрия Гагарина, планетах Солнечной системы. В 13:00 и 17:00 ребята постарше (от семи до 10 лет) тоже примут участие в экскурсии-квесте, их зачислят в "Школу юных космонавтов". Каждый получит карту с маршрутом и будет выполнять задания вместе с экскурсоводом. Дети узнают, каким должен быть настоящий космонавт, познакомятся с устройством ракеты и станут дизайнерами космического скафандра. Экскурсии бесплатные, необходимо пройти регистрацию.

Центр славянской письменности "Слово" приглашает детей от шести лет в 12:00, 15:00 и 18:00 на увлекательную экскурсию "Легенда Новгорода: мальчик Онфим", посвященную жившему в XIII веке маленькому автору берестяных грамот и рисунков. Гостям центра расскажут, как юный новгородец стал символом древнерусской грамотности и чему учили в то время. Участие бесплатное, по регистрации. В 18:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" детей и их родителей ждут на интерактивный спектакль "Счастливый индеец, или Ответственный ребенок". Он поставлен по книге детских стихов поэтессы Веры Полозковой. Необходима предварительная регистрация.

С 12:00 до 20:00 перед павильоном №57 пройдут мастер-классы по рисованию в технологии VR. Маленькие посетители выставки смогут почувствовать себя настоящими художниками и создать трехмерные картины. Для участия необходимо зарегистрироваться.