Наталья Сергунина: Насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня

Новости

Открылся маршрут от Москвы до Валаама на поезде и "Метеоре" 13:24
У "Черной Пантеры" будет спин-офф с Данай Гурирой 12:51
Директор "Белавиа" назвал западные санкции подлостью 12:45
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech 12:21
Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии 12:06
СМИ: У "Джокера" с Хоакином Фениксом будет сиквел 11:57
В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам 11:48
В Болгарии учения НАТО вышли из-под контроля 11:40
Вышел трейлер сайфай-боевика с Марком Уолбергом "Бесконечность" 11:39
В Москве ливень затопил Боровское шоссе 11:36
В Москве еще 2911 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции 11:18
В России начали разработку нового мобильного комплекса для посадки самолетов 11:00
В Московском зоопарке появились на свет ягнята редких пород 10:50
Почти 3,5 млрд рублей получат производители масличных культур 10:48
США объявили о введении санкций против Беларуси 09:38
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от вылета из Кубка Стэнли 09:13
В России изменятся правила выдачи загранпаспортов 08:43
Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми 08:28
Во Вьетнаме выявили гибридный штамм COVID-19 08:17
Военные рассказали, как российские бронемашины проявили себя в Сирии 07:00
В Китае до конца 2021 года могут привить 80 процентов населения страны 06:54
СМИ: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками 05:53
В Греции из-за COVID-19 ввели новые правила отдыха на пляжах 05:41
В МЧС предложили наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными 04:55
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
29.05.2021 12:29
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня

Текст: Анна Полтавцева
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как на ВДНХ планируют встретить Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня: "Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. "Робостанция", Музей кукол, "Городская ферма" - каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах "Космонавтика и авиация" и "Слово", помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет".

Подчеркивается: все очные мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных мер: необходима социальная дистанция и средства индивидуальной защиты.

Сергунина: Правительство Москвы учредило гранты для анимационных студий

В центре "Космонавтика и авиация" для детей дошкольного возраста от пяти до семи лет с 11:00 и в 15:00 проведут игровую экскурсию-квест. Дети отправятся в космическое путешествие и в ходе него узнают о космических кораблях, полете Юрия Гагарина, планетах Солнечной системы. В 13:00 и 17:00 ребята постарше (от семи до 10 лет) тоже примут участие в экскурсии-квесте, их зачислят в "Школу юных космонавтов". Каждый получит карту с маршрутом и будет выполнять задания вместе с экскурсоводом. Дети узнают, каким должен быть настоящий космонавт, познакомятся с устройством ракеты и станут дизайнерами космического скафандра. Экскурсии бесплатные, необходимо пройти регистрацию.

Центр славянской письменности "Слово" приглашает детей от шести лет в 12:00, 15:00 и 18:00 на увлекательную экскурсию "Легенда Новгорода: мальчик Онфим", посвященную жившему в XIII веке маленькому автору берестяных грамот и рисунков. Гостям центра расскажут, как юный новгородец стал символом древнерусской грамотности и чему учили в то время. Участие бесплатное, по регистрации. В 18:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" детей и их родителей ждут на интерактивный спектакль "Счастливый индеец, или Ответственный ребенок". Он поставлен по книге детских стихов поэтессы Веры Полозковой. Необходима предварительная регистрация.

С 12:00 до 20:00 перед павильоном №57 пройдут мастер-классы по рисованию в технологии VR. Маленькие посетители выставки смогут почувствовать себя настоящими художниками и создать трехмерные картины. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Москва Правительство Москвы

Главное сегодня

В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам
За сутки в России подтверждено 9289 случаев COVID-19 в 85 регионах
Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов
В России изменятся правила выдачи загранпаспортов
Россиян ждут длинные выходные
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности