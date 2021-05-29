Онищенко усомнился в гипотезе о лабораторном происхождении COVID-19

Из-за того, что не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, сейчас нет возможности подтвердить или опровергнуть какую-либо версию происхождения коронавируса, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал озвученные ранее исследования британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена о якобы лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2​​​.

"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает, - передает РИА Новости слова Онищенко. - У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию".

Поэтому, как считает депутат, наиболее важная задача в борьбе с коронавирусом сейчас - делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.