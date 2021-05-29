Описан простой секундный тест для диагностики смертельного заболевания

Американские ученые из Йельского университета рассказали о простом и быстром тесте, который может выявить опасное заболевание, приводящее к смерти.

Исследование, проведенное в университете, показало, что с помощью несложного и самостоятельно проводимого теста, определяющего расположение большого пальца по отношению к ладони, можно диагностировать аневризму аорты - заболевания, считающегося 13-й по частоте причиной смерти среди американцев (речь идет о смерти 10 000 человек ежегодно).

Своевременное обнаружение этой проблемы снижает риск смерти, но, как отмечают специалисты, аневризму аорты трудно выявить на ранней стадии.

"Самая большая проблема при аневризме - это выявление страдающих от нее людей в общей популяции до разрыва аневризмы", - подчеркивает ведущий автор исследования, профессор хирургии Йельского университета и заслуженный директор Института аорты Йельской больницы Нью-Хейвен доктор Джон А. Элефтериадес. Эксперт отмечает, что последние два десятилетия он и его коллеги использовали описываемый тест при обследовании пациентов, входящих в группу риска развития аневризмы.

"Тест прост: поднимая одну руку и держа ладонь ровно, пациент сгибает большой палец, насколько это возможно, поперек ладони. Если большой палец выходит за дальний край ладони, у пациента может быть скрытая аневризма", - говорится в публикации, размещенной на сайте Йельского университета.

При этом отмечается, что возможность сгибать большой палец подобным образом может являться признаком такого состояния костей и суставов, которое указывает на возможное заболевание соединительной ткани по всему телу, включая аорту.

Во время исследования тест прошли 305 пациентов, перенесших кардиохирургические операции, связанные с различными заболеваниями, включая аневризму аорты. Как оказалось, пациенты с положительным результатом теста имеют высокую вероятность развития аневризмы.

Доктор Джон Элефтериадес рекомендует использовать этот тест при стандартных медицинских осмотрах пациентов, особенно тех, у которых аневризма аорты имеется в семейном анамнезе. Но при этом отмечается, что точность теста еще нужно оценить в клинических условиях. Также исследователи подчеркивают, что не все люди с положительными результатами теста, страдают от аневризмы.

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