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29.05.2021 14:52
Рубрика: В мире

Пашинян заявил о готовности отвести войска на границе с Азербайджаном

Текст: Александр Саможнев

План сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном приемлем для Армении. Ереван готов отвести назад войска и ждет аналогичных шагов от Баку, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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По его словам, Минская группа предлагает сторонам отвести назад войска, потом начать процесс демаркации и делимитации границы. Речь идет об участке Сотк-Хознавар (Гегаркуникской области). "Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы", - цитирует РИА Новости Пашиняна.

Политик также указал, что главным партнером Армении по вопросам безопасности является Россия, с которой есть соглашения об объединенной группировке войск и объединенной системе ПВО. А ОДКБ является основной системой безопасности Армении.

"Мы даем согласие отвести назад свои войска из участка Сотк-Хознавар тогда, когда сопредседатели Минской группы получат готовность об аналогичных шагах от Баку. После этого на этом участке могут быть размещены российские пограничники, если наши российские партнеры согласны с этой идеей. Можно, чтобы там разместились и российские миротворцы, и наблюдатели из других стран Минской группы, после чего начинаем процесс демаркации и делимитации границ", - пояснил Пашинян

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. По данным Пашиняна, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. В этой связи армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему.

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