Почти 3,5 млрд рублей получат производители масличных культур

Предприятия и индивидуальные предприниматели из 40 регионов страны получат больше 3,4 млрд рублей на производство сои и рапса. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ранее на сою и рапс были введены повышенные вывозные пошлины, - сообщает пресс-служба кабмина. - Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России".

Также для стабильности цен на еду ранее были заключены договоры с производителями и торговыми сетями, скорректированы экспортные пошлины еще на часть видов агропродукции. Отдельные инструменты поддержки созданы для мукомолов и хлебопеков, производителей сахара и подсолнечного масла.

"Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объёмы производства", - отметили в пресс-службе правительства.