Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

"С визитом в России по-прежнему находится Александр Лукашенко... Вчера был официальный день переговоров, а сегодня - неформальная часть. Президенты еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой и прекрасной природой российского юга и сегодня совершили морскую прогулку", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телекадры прогулки будут опубликованы.

Ничего необычного в том, что Лукашенко остался на второй день, нет, не согласился с утверждениями одного из журналистов Песков.

"Вы не правы, - сказал он. - Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой". Любой гражданин Беларуси вообще чувствует себя в России, как дома, может свободно заезжать, уезжать, как и российские граждане, заметил он.

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