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29.05.2021 19:30
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Лукашенко задержание в Минске россиянки

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи поднял тему российской гражданки, которая была задержана в Минске и находится в СИЗО, и поручил МИД РФ внимательно отслеживать это дело. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также принимая во внимание факт, что у нее - действительно, это подтвердилось - есть вид на жительство в Беларуси, мы, конечно, исходим из того - и это было подчеркнуто президентом Путиным - что все должно происходить в рамках закона", - заметил Песков.

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Лукашенко рассказал Путину подробности об инциденте с Ryanair

Путин поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать судьбу ее дела, заключил представитель Кремля .

София Сапега была задержала 23 мая после посадки самолета Ryanair в Минске.

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