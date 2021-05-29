Путин обсудил с Лукашенко задержание в Минске россиянки

Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи поднял тему российской гражданки, которая была задержана в Минске и находится в СИЗО, и поручил МИД РФ внимательно отслеживать это дело. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также принимая во внимание факт, что у нее - действительно, это подтвердилось - есть вид на жительство в Беларуси, мы, конечно, исходим из того - и это было подчеркнуто президентом Путиным - что все должно происходить в рамках закона", - заметил Песков.

Путин поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать судьбу ее дела, заключил представитель Кремля .

София Сапега была задержала 23 мая после посадки самолета Ryanair в Минске.