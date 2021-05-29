Андрей Бочкарев: Начинается реконструкция Симоновской набережной от существующего участка до ТТК

В Москве начинается реконструкция Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом​ сообщил заммэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал: "Предстоит построить и реконструировать более километра дорог, построить подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать инженерные коммуникации".

По словам мэра, на первом этапе будет создана улично-дорожная сеть от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточной. Произойдет это в течение 10 месяцев".

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, проектом предусмотрена реконструкция участка Симоновской набережной протяженностью 774 метра с устройством остановок общественного транспорта с заездными карманами, павильонами ожидания и навигационными пилонами.

"Также запланировано строительство проектируемого проезда 1076 протяженностью 104 метра, двухполосных съездов с проектируемого проезда 1076 на Симоновскую набережную в сторону ТТК и в сторону центра, строительство подземного пешеходного перехода, оборудованного двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Ранее глава строительного комплекса сообщал, что реконструкцию набережных в столице планируется завершить к 2023 году. "По поручению мэра Сергея Собянина набережные будут создаваться по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии. Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", - сказал Андрей Бочкарев.​