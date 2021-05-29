Инга Юмашева: Запрет суррогатного материнства для иностранцев будет полезен с точки зрения демографии

Депутат Госдумы Инга Юмашева поддержала законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев, предложенный вице-спикером Думы Петром Толстым:

"Считаю, что данная мера необходима. Приходится констатировать факт появления индустрии суррогатного материнства в "черной" и "серой" зоне. Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор - рынок суррогатного материнства является "слепой зоной" для государства. Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить".

По ее мнению, этот законопроект своевременен и необходим. Для его нарушителей следует предусмотреть уголовное наказание.

По словам Петра Толстого, услуга суррогатного материнства для иностранцев, по сути, скрытая продажа российских детей за рубеж:

"Что мы точно сделаем - это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства", - заявил депутат. По словам депутата, более 700 агентств занимается вывозом детей по суррогатному материнству, объемы рынка оцениваются в миллиарды евро.