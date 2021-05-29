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29.05.2021 09:09
Рубрика: Общество

Московская система поддержки принятия врачебных решений стала доступна врачам из регионов

Текст: Любовь Проценко

В рамках реализации стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы Москва предлагает регионам попробовать и оценить инструменты единой цифровой платформы.

Фото: Сергей Бабкин / РГ
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Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи из регионов теперь могут протестировать работу модуля системы поддержки принятия врачебных решений. С его помощью врачи столичных поликлиник уже поставили более 1,5 миллиона предварительных диагнозов.

"Москва продолжает делиться с регионами своими наработками. В конце прошлого года мы открыли доступ медикам со всей России к нашей разработке для диагностики COVID-19 - КТ-калькулятору.

Мы видим спрос, врачи активно пользуются сервисом. Именно поэтому мы решили, что коллегам из регионов будет полезно познакомиться и с другими инструментами единой цифровой платформы. Один из них - это система поддержки принятия врачебных решений. Мы предлагаем врачам бесплатно опробовать модуль постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. Сервис уже прочно вошел в ежедневную практику врачей городских поликлиник, которые поставили с его помощью 1,5 миллиона предварительных диагнозов", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с работой сервиса врачи могут на сайте Департамента здравоохранения, пройдя во вкладку "Специалистам" и нажав на специальный баннер. Также в случае заинтересованности специалисты могут связаться с разработчиками, используя вкладку "Написать нам" в строке меню.

Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Одним из модулей системы является сервис, предлагающий три наиболее вероятных диагноза пациента на основе его жалоб. Получив заключение "цифрового помощника", врач может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный.

Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) началась 1 июня 2019 года. В его основу положены клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий.

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