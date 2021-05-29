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29.05.2021 23:17
Рубрика: Общество

Роман Вильфанд предсказал холодное прощание весны с Москвой

Текст: Сергей Бабкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Прохладная погода и дожди в Москве сохранятся до прихода календарного лета. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми

Согласно прогнозам, полностью дожди в Москве прекратятся на будущей неделе во вторник. При этом уже в воскресенье интенсивность осадков должна уменьшиться.

"В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже не ожидается осадков", - уточнил научный руководитель

Текущую погоду Роман Вильфанд назвал холодным прощанием весны. Ниже нормы на 3-4 градуса температура окажется в ближайшие два дня. Как раз до начала календарного лета.

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