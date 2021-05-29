Роман Вильфанд предсказал холодное прощание весны с Москвой

Прохладная погода и дожди в Москве сохранятся до прихода календарного лета. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам, полностью дожди в Москве прекратятся на будущей неделе во вторник. При этом уже в воскресенье интенсивность осадков должна уменьшиться.

"В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже не ожидается осадков", - уточнил научный руководитель

Текущую погоду Роман Вильфанд назвал холодным прощанием весны. Ниже нормы на 3-4 градуса температура окажется в ближайшие два дня. Как раз до начала календарного лета.