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29.05.2021 22:13
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева: Бесплатные кружки и секции для детей и молодежи - надежная инвестиция в будущее страны

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Бесплатные бассейны и кружки музыкального творчества, а также курсы иностранных языков и программирования для детей - именно эти формы необходимой внеклассной активности лидируют в опросе, проведенном в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и руководителя АНО "Центр защиты прав москвичей" Светланы Разворотневой. В анкетировании, которое проводилось на улицах столицы, приняли участие несколько тысяч человек. Цель опроса - выяснить первоочередные потребности в бесплатных кружках и спортивных секциях в Москве. Данные опроса пока предварительные - анализ анкет продолжается.

Фото: Екатерина Бибикова
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Об этом правозащитница говорила на фестивале, посвященном Дню защиты детей "Здесь исполняются мечты":

- Наличие бесплатных бассейнов, современных спортивно-досуговых центров в каждом районе Москвы в корне изменит жизнь очень многих людей. Подобный подход к детскому и молодежному досугу, возможности, которые он предоставит подрастающему поколению - наша надежная инвестиция в будущее страны. Проведенные исследования показали, что москвичи заинтересованы в решении этого вопроса, а фестиваль, который мы проводим - еще один способ привлечь к нему внимание широкой общественности.

На праздничной площадке в Сквере Ветеранов были представлены все виды активностей, интересные детям и их родителям: танцевальные флешмобы с ростовыми куклами, выступление детских музыкальных коллективов, аквагрим и мастер-классы, фотографы и аниматоры. Гости фестиваля поддержали правозащитницу.

Так, по мнению Анны Сорокиной из Нагатино-Садовников, далеко не все родители имеют возможность оплачивать занятия детей. В особой зоне риска находятся дети из неблагополучных семей, которых можно привлечь к занятиям спортом или творчеством, но только бесплатно. Она рассказала, что жители их района с нетерпением ждут, когда и у них откроется новый культурно-досуговый центр - здание уже найдено и его готовят к реконструкции. Анна уверена, что было бы здорово, если б за занятия в нем не нужно было бы платить.

- Детский праздник заставил задуматься об очень серьезных вещах. Надеюсь, городские власти обратят внимание на то, что предлагают активисты, это действительно нужно нам всем, - сказала она.

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