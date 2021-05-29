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29.05.2021 13:23
Рубрика: Общество

В Кремле провели первый в этом году развод пеших и конных караулов

Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
На Соборной площади Московского Кремля под марши в исполнении Президентского оркестра прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Назвать событие долгожданным можно без преувеличения. Предыдущий раз подобное в Кремле происходило 19 октября 2019 года: тогда закрывали 15-й сезон церемониала. Как написали все журналисты: "прошел последний в этом году развод".

Как оказалось - последний не только в 2019-м.

Грянула пандемия… Таким образом термин "долгожданная церемония" обрел суровое наполнение: ждать пришлось 587 дней.

Ожидание вознаграждено: субботнее военно-музыкальное шоу удовлетворило предвкушения и надежды самого взыскательного зрителя. Развод караулов провели блестяще.

Дополнительное испытание подбросила погода: моросящие осадки за час до начала развода стали полноценным дождем.

С проблемой справились просто: зрители накинули плащи-дождевики и укрылись под зонтами, а солдаты и офицеры выступали так, как будто над ними светило солнце.

Трогательный момент: дети-зрители пели патриотические песни, воодушевляя и мобилизуя взрослых, а за 10 минут до начала церемонии о дожде все забыли: Президентский оркестр начал "выдувать медь". Очень духоподъемно, с огоньком. В репертуаре целый исторический пласт композиций: от старинного " Триумфа победителей" до современного "Церемониального встречного марша", написанного дирижером Президентского оркестра Евгением Никитиным.

Сам полковник Никитин по-военному лаконично резюмировал: "Духовая музыка всепогодна. Считаю, что все удалось".

Вне зависимости от вашей личной веры или не веры в мистику, но факт: небо прояснилось, дождь вернулся к состоянию моросящих осадков, на которые присутствующие фактически перестали обращать внимание.

Фото: Архив Ивана Толстова
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В целом, церемония, открывающая сезон-2021 (она 17-ая по счету) продолжает традиции. Участвует знаменная группа из семи человек, 12 всадников из состава Почетного кавалерийского эскорта. Пеший караул также традиционен по численности - это 36 солдат из роты специального караула.

Вооружение оставили прежнее: прошедшие испытание огнем и медными трубами офицерские шашки образца 1881 года, и 7,62-мм самозарядные карабины Симонова обр. 1949 года.

В основе программы, как и прежде, динамические перестроения и приемы с оружием. Из новаций: построение в "ромб", где военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

Самый зрелищный момент: залп из 36 карабинов холостыми.

Овации зрителей стали предсказуемым финалом. Как отметили офицеры кавалерийского эскадрона, несмотря на погоду, лошади вели себя достойно. Подчиненными командиры тоже довольны: выступили достойно, ведь всю пандемию, даже когда разводы отменялись, они с полной самоотдачей тренировались.

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