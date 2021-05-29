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29.05.2021 10:50
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке появились на свет ягнята редких пород

Текст: Алена Ларина
Фото: Пресс-служба мэра Москвы Фото: Пресс-служба мэра Москвы
Фото: Пресс-служба мэра Москвы

У валлисских и карликовых овец уэссан в Московском зоопарке родились детеныши. Все трое малышей здоровы. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, ягнята вместе с мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, они уже начали пробовать взрослую пищу - ветки с зелеными листьями и сено и перестали пугаться гуляющих возле их вольера посетителей. Ягнята охотно общаются с людьми, позволяя почесать себя за ушком. Иногда они присоединяются к прогулкам своих сородичей.

В зоопарке обитают представители пяти пород овец - бордер-лейстер, валлиcской, уэссан, эдильбаевской и четырехрогой святого Якова. Стадо насчитывает около 20 особей.

Сравнительно недавно овцы уэссан, которых еще называют бретонскими карликами, были на грани исчезновения в мире, но благодаря предпринятым мерам их популяция начала расти. Это самые миниатюрные из всех разновидностей домашних овец - высотой от 40 сантиметров до полуметра и весом от восьми до 20 килограммов. Животные имеют темно-коричневый, серый, черный или белый окрас.

Необычная внешность и у валисских овец, покрытых густой белой шерстью, а нижние части ног и мордочка у них - черные. На голове - короткие изогнутые рога.

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