В Москве боец ММА Гарун Дибиров напал на прохожего с самокатом

На востоке Москвы мужчина нанес серьезные травмы прохожему, который катался на самокате. Как уточняют источники ТАСС в правоохранительных органах, нападавшим оказался боец ММА Гарун Дибиров.

Конфликт между мужчинами произошел на Первомайской улице около 21:40. Боец ударил оппонента и разбил ему голову. Потерпевший госпитализирован. Гаруна Дибирова задержали, возбуждено уголовное дело по статьям 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и 213 "Хулиганство".

В столичном ГСУ СК заявили, что дело передано из полиции в территориальный отдел Следственного комитета. Будут выяснены все обстоятельства инцидента.