Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье

В подмосковном просветительском центре в Усово в день памяти Собора новомучеников в Бутово открылась выставка "Врачеватели душ и телес", посвященная духовному подвигу врачей и священнослужителей московских общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК) под покровительством Великого князя Сергия Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовых, организованная Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"(ЕСПО).

"Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто проявил высшую степень милосердия в самые сложные дни. Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в "красных зонах", и в реанимациях", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии выставки.

"Созданием Красного Креста мы обязаны России, - сказала глава Фонда ЕСПО Анна Громова.- В год основания Российского общества Красного Креста в его составе было 24 учреждения, а к концу 19 века - 500, включая 84 общины сестер милосердия".

...Когда в феврале 1905 года Великий князь Сергей Александрович был убит при подъезде к Никольской башне Кремля бомбой Каляева, княгиня не сломилась. Елизавета Федоровна после смерти мужа, московского генерал-губернатора, приобрела участок земли на Большой Ордынке и создала там в 1909 году Марфо-Мариинскую обитель, открыв новую страницу истории социального служения ближнему.

Духовником обители стал отец Митрофан (Сребрянский), чье 150-летие отмечается в этом году. Отец Митрофан ранее был священником 47-го драгунского Черниговского полка, шефом которого была Великая княгиня. Через всю Русско-японскую кампанию прошла с ним походная церковь, подаренная полку Елизаветой Федоровной. Отец Митрофан - священник полковой, а не обозный, перенес с солдатами все тяготы войны, за что был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. События этого периода описаны в его книге "Дневник полкового священника", которая не только восстанавливает ход военных действий, в которых участвовал Черниговский полк, но и свидетельствует о подлинном героизме русского воинства.

Сребрянский принимал участие в составлении устава Марфо-Мариинской обители. В сестры принимались вдовы и девицы от 21 до 40 лет. Сестры, жившие в обители, в отличие от монахинь, могли уйти и создать семью. В 1911 году в обители действовали больница для женщин и детей, бесплатная амбулатория с выдачей лекарств, приют для девочек, воскресная школа, бесплатные библиотека, столовая.

...На пасхальной неделе 1918 года Великая княгиня Елизавета Федоровна была арестована и увезена в Алапаевск, где 18 июля приняла мученическую смерть от рук большевиков. Отец Митрофан продолжал окормлять сестер Марфо-Мариинской обители. 29 апреля 1925 года он был арестован. Марфо-Мариинскую обитель закрыли, а сестер арестовали. Незадолго до ареста отец Митрофан по благословению оптинского старца Анатолия принял постриг с именем Сергий.

Часть выставки посвящена духовникам и сподвижникам Великой княгини Елизаветы Федоровны в Иверской общине и Марфо-Мариинской обители милосердия - священномученику Сергию Махаеву, расстрелянному в 1937 году году на Бутовском полигоне, митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Елевферию (Воронцову), преподобноисповеднику, архимандриту Гавриилу Мелекесскому (Игошкину), отбывшему 16 лет в лагерях, протоиерею Евгению Синадскому и другим.

Выставка, где представлено более 100 артефактов и документов, рассказывает также о служении светил отечественной медицины - приват-доценте Императорского Московского университета И.П. Ланге, профессоре Императорского Московского университета, хирурге И.П. Алексинском, главном враче больницы Марфо-Мариинской обители А.И. Никитине, почетном лейб-хирурге Императорского двора Г.Е. Рейне, хирурге Ф.И. Березкине.

Подобно врачам, священнослужителям и сестрам милосердия Российского общества Красного Креста, облегчавшим страдания ближних в период войн, эпидемий и стихийных бедствий в конце XIX - начале XX веков, в наше время не меньший подвиг совершают врачи-герои, находящиеся на передовой в борьбе с пандемией. Выставкой "Врачеватели душ и телес" Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" выражает искреннюю благодарность за их самоотверженный труд.