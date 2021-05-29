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29.05.2021 19:42
Рубрика: Общество

Летние лагеря Мордовии включились в госпрограмму детского кешбэка

Текст: Алина Романова (Саранск)
Летние оздоровительные лагеря Мордовии стали участниками госпрограммы детского кешбэка, стартовавшей 25 мая. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки для ребенка, но не более 20 тысяч рублей. На сегодня об участии в программе уже заявили пять лагерей и санаториев республики - и этот список будет пополняться.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

В программу детского кешбэка в Мордовии уже включились: спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" (Краснослободский район, с. Сивинь), санаторий "Саранский" (г. Саранск), православный лагерь "Солнечная Мордовия" (г. Саранск, с. Макаровка), а также оздоровительные лагеря "Изумрудный" (Рузаевский район, с. Хованщина) и "Орленок" (Краснослободский район, с. Сивинь).

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Напомним, что по условиям проекта, семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Путевка должна быть куплена до 31 августа, а отправиться по ней на отдых можно до 15 сентября. Оплата должна производиться картой "Мир", на нее же автоматически поступит кешбэк.

Цель программы - сделать доступнее детский отдых для тех родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки на коммерческой основе. Но воспользоваться кешбэком могут и льготники, оплатившие часть стоимости путевки. В этом случае кешбэк начислят на ту сумму, которую семья оплатила самостоятельно со своей карты "Мир".

Справка "РГ"

Полный список лагерей, участвующих в программе, опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детский отдых". Там можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.

Важный момент: получить кешбэк смогут и те семьи, которые купили путевки в детские лагеря до запуска программы. Для этого нужно подать заявку на портале Госуслуг с 15 июня, предъявив документы об оплате. Выплаты в этом случае будут идти до конца октября.

Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от поездки ребенка и придется вернуть путевку, возврат кешбэка также произведется автоматически, никаких дополнительных заявлений писать не придется

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