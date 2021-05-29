В селе Шокша пройдет выездное заседание правительства Мордовии

Напомним, что пять лет назад местные власти бросили клич в сети интернет, пригласив в живописное, но стремительно пустеющее село горожан на жительство. С тех пор сюда переехали около 40 семей из разных уголков России.
Как сообщила пресс-служба главы РМ, в Шокше Артем Здунов стал участником сельского схода, состоявшегося в местном доме культуры. Здание было капитально отремонтировано в 2017 году по госпрограмме "Развитие культуры и туризма". На первом этаже находится музей села, а в холле местные жители устроили выставку продукции со своих подворий. Чего здесь только не было: домашний сыр и мед, расписные матрешки и имбирные пряники, самовязанные носки и шапки. А некоторые умельцы делают на заказ самовары.
После осмотра экспозиции сельчане пригласили руководителя республики на чаепитие. Гостю рассказали о достижениях села и о его проблемах. По словам местных жителей, в Шокшу готовы переехать еще около 50 человек, но людей останавливает отсутствие рабочих мест. Еще одна просьба касалась организации детского сада в здании местной школы. Много вопросов было по строительству и реконструкции дорог. Но самой главной проблемой люди назвали отсутствие возможности продавать продукцию со своих подворий. Некоторым в этом помогает Инстаграм, но яйца, шерсть и молоко в интернете не продать.
Отвечая на наболевшие вопросы сельчан, Артем Здунов заверил, что дороги будут приведены в порядок в рамках соответствующего нацпроекта. Что касается решения проблемы с детским садиком, то предстоит рассмотреть два варианта: открытие при школе или запуск специального транспорта до райцентра. А по сбыту продукции выходом из сложившегося положения может стать потребкооперация.
- Я протягиваю вам руку! Давайте сделаем ваш пример успешным, - подытожил Артем Здунов.
Лидер региона отметил, что после решения имеющихся проблем опыт Шокши нужно будет масштабировать на всю Мордовию