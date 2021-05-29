В селе Шокша пройдет выездное заседание правительства Мордовии

В знаменитом селе Шокша Теньгушевского района, которое стало местом притяжения переселенцев со всей страны, пройдет выездное заседание правительства Мордовии. Каждая проблема сельчан будет рассматриваться отдельно профильным ведомством. Об этом заявил врио главы РМ Артем Здунов, побывавший в гостях у жителей Шокши.

Напомним, что пять лет назад местные власти бросили клич в сети интернет, пригласив в живописное, но стремительно пустеющее село горожан на жительство. С тех пор сюда переехали около 40 семей из разных уголков России.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, в Шокше Артем Здунов стал участником сельского схода, состоявшегося в местном доме культуры. Здание было капитально отремонтировано в 2017 году по госпрограмме "Развитие культуры и туризма". На первом этаже находится музей села, а в холле местные жители устроили выставку продукции со своих подворий. Чего здесь только не было: домашний сыр и мед, расписные матрешки и имбирные пряники, самовязанные носки и шапки. А некоторые умельцы делают на заказ самовары.

После осмотра экспозиции сельчане пригласили руководителя республики на чаепитие. Гостю рассказали о достижениях села и о его проблемах. По словам местных жителей, в Шокшу готовы переехать еще около 50 человек, но людей останавливает отсутствие рабочих мест. Еще одна просьба касалась организации детского сада в здании местной школы. Много вопросов было по строительству и реконструкции дорог. Но самой главной проблемой люди назвали отсутствие возможности продавать продукцию со своих подворий. Некоторым в этом помогает Инстаграм, но яйца, шерсть и молоко в интернете не продать.

Отвечая на наболевшие вопросы сельчан, Артем Здунов заверил, что дороги будут приведены в порядок в рамках соответствующего нацпроекта. Что касается решения проблемы с детским садиком, то предстоит рассмотреть два варианта: открытие при школе или запуск специального транспорта до райцентра. А по сбыту продукции выходом из сложившегося положения может стать потребкооперация.

- Я протягиваю вам руку! Давайте сделаем ваш пример успешным, - подытожил Артем Здунов.

Лидер региона отметил, что после решения имеющихся проблем опыт Шокши нужно будет масштабировать на всю Мордовию