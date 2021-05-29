Новосибирский инспектор ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову

В Новосибирской области 38-летний инспектор ДПС в ходе борьбы ранил нарушителя из табельного оружия. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, инцидент произошел 28 мая около 22.00 на 61-километре автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель автомобиля Toyota проигнорировал законное требование сотрудника ДПС остановиться, увеличил скорость. Спустя время свернул к придорожной гостинице. Пассажиры попытались скрыться. Одного из них полицейские задержали. Еще двое вернулись, начали им противодействовать. Один оказал активное сопротивление.

Старший инспектор ДПС достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил. Пуля попала нападавшему в голову. Пострадавший госпитализирован.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Превышение должностных полномочий" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".