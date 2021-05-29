Китаец пытался вывезти из Петербурга драгоценности под видом тортов

Сотрудники Пулковской таможни задержали на границе контрабанду: гражданин Китая пытался вывезти из России незадекларированные ювелирные изделия в коробках из-под тортов "Прага".

Как сообщают в пресс-службе Пулковской таможни, мужчина приобрел на территории России 1040 колец, браслетов, подвесок, брошей и других украшений из драгоценных металлов, природных камней янтаря и гагата. Общая стоимость - более четырех миллионов рублей. Все это он попытался утаить от таможенного контроля, спрятав в шести картонных коробках из- под тортов. Не получилось.

В отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до семи лет либо штраф в размере до миллиона рублей.

- Обработанный янтарь и гагат (черный янтарь) включены в "Перечень стратегически важных товаров и ресурсов", - уточняют в Пулковской таможне. - Если их общая стоимость превышает миллион рублей, это признается фактом перемещения товаров в крупном размере.