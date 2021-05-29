Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" отстрелялся в Баренцевом море

Малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота "Нарьян-Мар" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Экипаж успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 макеты морской плавающей мины в районе острова Кильдин. Как рассказали в пресс-службе Северного флота, кроме артиллерийских стрельб, во время выхода в море военные моряки-противолодочники поборолись за живучесть корабля, выполнили маневрирование в районах интенсивного судоходства, а также отработали противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

Так как Белое море зимой покрывается льдом, то отдельные элементы боевой подготовки экипажи отрабатывают в конце учебного периода, добавили в пресс-службе СФ.

Справка "РГ"

Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" относится к проекту 1124 "Альбатрос". Предназначен для охраны пунктов базирования флота, поиска и уничтожения подлодок в ближней морской и прибрежной зонах. На вооружении кораблей этого проекта - реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М.