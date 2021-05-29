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29.05.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Открылся маршрут от Москвы до Валаама на поезде и "Метеоре"

Текст: Алексей Дуэль

Совершить поездку на остров Валаам теперь можно по единому билету, добравшись на поезде до станции Сортавала в Карелии и там пересев на скоростное судно на подводных крыльях класса "Метеор". Об этом объявил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на церемонии запуска нового маршрута, передает ТАСС.

Фото: iStock
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"Мы запускаем необычный для компании "РЖД" маршрут, интермодальный, с использованием как железнодорожного вида транспорта, так и речного "Метеора", скоростного судна, - сказал Дмитрий Пегов. - Компания "РЖД" много внимания уделяет скоростному движению, и вот еще маленькая частичка скоростного движения добавлена с использования теперь этого замечательного судна - "Метеор", которое было разработано в конструкторском бюро им. Алексеева".

Совершить поездку на Валаам можно из Москвы, Петербурга или Петрозаводска. Единый билет позволить пересесть на "Метеор" на станции Сортавала и продолжить путь по воде. Для удобства пассажиров в Сортавале построена новая платформа, с которой можно попасть прямо на пристань на Ладожском озере.

"Эта идея, которой мы сегодня даем путь в жизнь, это тоже впервые, когда в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение с водным транспортом до нашей жемчужины, до Валаама, - отметил на церемонии руководитель Карелии Артур Парфенчиков. - Сделано очень удобно для людей и в плане информации, и совмещения цены. Мне представляется, что это очень интересно с точки зрения экономики, и я думаю, что проект себя покажет, и мы сможем транслировать его на другие наши направления. Мы говорили и о Кижах, и, конечно, Белое море нас очень волнует, потому что там сегодня логистика только на начальном этапе".

Билет от Москвы до Валаама обойдется туристу от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания и времени года, когда будет совершено путешествие.

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