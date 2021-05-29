Открылся маршрут от Москвы до Валаама на поезде и "Метеоре"

Совершить поездку на остров Валаам теперь можно по единому билету, добравшись на поезде до станции Сортавала в Карелии и там пересев на скоростное судно на подводных крыльях класса "Метеор". Об этом объявил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на церемонии запуска нового маршрута, передает ТАСС.

"Мы запускаем необычный для компании "РЖД" маршрут, интермодальный, с использованием как железнодорожного вида транспорта, так и речного "Метеора", скоростного судна, - сказал Дмитрий Пегов. - Компания "РЖД" много внимания уделяет скоростному движению, и вот еще маленькая частичка скоростного движения добавлена с использования теперь этого замечательного судна - "Метеор", которое было разработано в конструкторском бюро им. Алексеева".

Совершить поездку на Валаам можно из Москвы, Петербурга или Петрозаводска. Единый билет позволить пересесть на "Метеор" на станции Сортавала и продолжить путь по воде. Для удобства пассажиров в Сортавале построена новая платформа, с которой можно попасть прямо на пристань на Ладожском озере.

"Эта идея, которой мы сегодня даем путь в жизнь, это тоже впервые, когда в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение с водным транспортом до нашей жемчужины, до Валаама, - отметил на церемонии руководитель Карелии Артур Парфенчиков. - Сделано очень удобно для людей и в плане информации, и совмещения цены. Мне представляется, что это очень интересно с точки зрения экономики, и я думаю, что проект себя покажет, и мы сможем транслировать его на другие наши направления. Мы говорили и о Кижах, и, конечно, Белое море нас очень волнует, потому что там сегодня логистика только на начальном этапе".

Билет от Москвы до Валаама обойдется туристу от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания и времени года, когда будет совершено путешествие.