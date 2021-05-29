В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом четырех человек

В Петербурге задержали мужчину, набросившегося с ножом на четырех человек.

Поножовщина в центре города произошла ночью 28 мая. От дома 1 в Дмитровском переулке скорая помощь госпитализировала четырех мужчин в возрасте от 29 до 37 лет. Все - с ножевыми ранениями.

В скором времени в одной из квартир дома на Пушкинской улице сотрудники полиции задержали 27-летнего уроженца Северного Кавказа. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на четырех человек с ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".