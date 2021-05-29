В Театре комедии им. Акимова поставили "Синичкина"

Санкт-петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова перед отпуском представил премьеру спектакля "Синичкin. Театральное безумство", музыкально-драматическую фантазию на почве водевилей Алексея Бонди и Дмитрия Ленского "Лев Гурыч Синичкин". К 120-летию режиссера Николая Акимова легендарное название возвращается на сцену носящего его имя театра. Постановка известного режиссера Виктора Крамера.

Это театральная история. Лев Гурыч, провинциальный актер, считает, что его дочь Лизонька талантлива и достойна главной роли. Но примадонна труппы Сурмилова, с тяжелым характером и большими связями, ни за что не уступит. Интриги, зависть, обман. И ревность, любовные приключения. Сбудется ли мечта Синичкина?

Зрители старшего поколения помнят музыкальный фильм "Лев Гурыч Синичкин". Снял его в 1974 году ленинградский режиссер Александр Белинский. С замечательным актером-комиком Николаем Трофимовым в главной роли (тогда - актер БДТ, впоследствии - народный артист СССР). Трофимов играл эту роль и в спектакле Акимова в Ленинградском театре комедии.

А вообще история Синичкина очень давняя. В 1840 году актер Императорского Московского театра Дмитрий Ленский создал водевиль "Лев Гурыч Синичкин", основанный на французском произведении "Отец дебютантки". Сохранив изящную галльскую интригу, он перенес действие за родные кулисы и остроумно насытил повествование правдой русской жизни и русского характера.

Артист Ленинградского театра комедии Алексей Бонди в 1945 году оживил этот милый старинный водевиль, переписав текст, очистив его от устаревших поворотов интриги, обветшавших куплетов и острот. Спектакль Николая Акимова "Лев Гурыч Синичкин" в апреле 1945 года показали в Москве, и именно "Синичкиным" в декабре того же года открылся Театр комедии после четырехлетнего отсутствия в Ленинграде.

В 1962 году Акимов снова поставил "Синичкина". Главные роли исполнили Николай Трофимов (Лев Гурыч), Ирина Зарубина (Сурмилова), Вера Карпова (Лиза). Спектакль шел в театре долго и успешно.

И вот новая редакция, современная. Хотя есть тут князь и граф, и камердинер. Кажется, все актеры просто счастливы, купаются в этом "безумстве", одно удовольствие играть такую пьесу, "театр в театре", работать с талантливым, изобретательным режиссером, воплощать его фантазии. В роли Льва Гурыча Синичкина играет заслуженный артист России Николай Смирнов. Очаровательная Лиза Синичкина - молодая Анна Саклакова, принятая в труппу в прошлом году после окончания РГИСИ. Народная артистка России Ирина Мазуркевич играет первую актрису труппы Раису Миничну Сурмилову, капризную премьершу.

Драматурга Борзикова ("писаку", пьесы сочиняет и под псевдонимом "Борзе", пишет о них в газетах) блистательно играет Виталий Кузьмин, режиссера Налимова - Александр Корнеев, содержателя театра Пустославцева - Владимир Миронов. Прекрасные роли у Игоря Лепихина (граф Зефиров, художник, "творец, гений, новатор"), у Алексея Красноцветова (ветреный князь Ветринский, баловень судьбы, красавец, гусар). Вызывают хохот и аплодисменты актеры, которым достались роли первого любовника, Нептуна, раба, веселых утопленниц. И публику не забыли ("кормилица"), и критикам досталось: "Вон сидят - зубы навострили".

Прямая речь

Виктор Крамер, режиссер

"Лев Гурыч Синичкин", можно сказать, - пыльная архаика. Почему вдруг пьеса приглянулась вам? И разве водевиль интересен сегодня молодому зрителю?

Виктор Крамер: Мы с вами стоим напротив барельефа, посвященного Николаю Павловичу Акимову, где оказались запечатлены именно Синичкин и Лиза, отец с дочерью за руку, хотя у Акимова было немало выдающихся спектаклей. Значит, в этом материале есть тайна, магия, которая заставляет возвращаться к нему в разные времена.

Худрук Комедии Татьяна Казакова предложила мне обратить внимание на пьесу Бонди. Сюжет мне показался забавным. Многие из нас с детства знают его благодаря фильму Александра Белинского. Мы адаптировали материал, поменяли ситуации, переписали сцены - так же когда-то сделал Бонди. Вадим Жук написал замечательные стихи. Композитор Сергей Ушаков - новую, на наш вкус, отличную музыку. Это новое прочтение знаменитого сюжета, наше представление о жизни, театре, юморе. Жизнь ведь не стоит на месте, многое изменилось за эти годы. Что-то в этом тексте осталось для нас ярким, смешным, трогательным, а что-то уже ушло.

С удовольствием снова работали в акимовской Комедии?

Виктор Крамер: Театр для меня не чужой. В разные годы я сделал здесь два спектакля. Сначала - "Страсти по Мольеру" (по текстам Булгакова и Мольера) - со старой акимовской гвардией: Равикович, Милиндер, Воропаев, Улитин, Никитенко. Потом поставил "Свидания в предместье", по пьесе Вампилова "Старший сын", Анатолий Юрьевич Равикович играл Сарафанова. И вот новая история, в ней есть мои любимые артисты, с которыми я работал: бесподобная Ирина Мазуркевич (она играла в тех двух спектаклях), уникальный артист Николай Смирнов.

Акимов ставил "Синичкина" и сам оформлял спектакль. Вы также выступаете здесь художником-постановщиком.

Виктор Крамер: Последние 15 лет я, в основном, занимаюсь и сценографией своих спектаклей. Еще в театре "Фарсы" это делал - это была вынужденная мера. Мне так проще - я придумываю образ спектакля, визуально. Иногда сотрудничаю с хорошими художниками. Недавно прошла премьера во МХАТ имени Горького, "Лес", там мои, очень сложные, декорации. Сейчас ставлю в МХТ имени Чехова "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" (пьеса написана при участии Константина Хабенского), там тоже моя декорация.

Вадим Жук, драматург, поэт

Почему на постановку пригласили поэта Жука? Какую задачу поставили перед вами: перевести пьесу в стихотворную форму, написать тексты для зонгов?

Вадим Жук: Водевиль - французское слово, означает "городская песня". Родился во Франции. Жанр привился в России к 1830-1840 годам, настолько ярко, что даже вытеснил некоторые другие.

"Лев Гурыч Синичкин" - прелестный водевиль. Пьеса легкая, поддается трансформации, и режиссер Крамер попросил меня написать песни. Они должны быть абстрактными, относиться к любым временам, не только к 19 веку.

С Виктором Крамером работать очень интересно. Мы когда-то делали вместе продолжение мюзикла "Веселые ребята" в продюсерском центре Ирины Апексимовой. А еще у нас был проект в Эрмитажном театре - "Русский Гамлет: действующие лица и исполнители", акция двух музеев, Эрмитажа и Театрального музея. Я написал пьесу, и Виктор ставил.

Водевиль - не устаревший сегодня жанр?

Вадим Жук: Не думаю. Публика ходит на мюзиклы, оперетты, комедии. Крамер не тот режиссер, который будет ставить "устарелое". И если в произведении есть жизнь, пульс, он поймает этот пульс и сделает его пульсом современного театра. Умный, тонкий режиссер, хорошо знающий мировые достижения театра. Он и художник этого спектакля, сам конструирует сцену, как ему удобно для выражения своих идей.

Вы написали в соцсетях: "Какая все-таки радость работать в театре и для театра!". Давно не сотрудничали с театрами?

Вадим Жук: Довольно часто сотрудничаю, и эта радость всегдашняя. Работал актером и как драматург. В конце прошлого года состоялась премьера мюзикла для детей в прекрасном петербургском театре "Зазеркалье" - "Путешествие Муравьишки, или От рассвета до заката". Композитор - Роман Львович, я писал либретто. В марте была премьера в Рязанской драме - музыкальный спектакль "Шинель - Пальто" по Гоголю выпустил худрук "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, музыка Максима Дунаевского. Я написал либретто сначала для московского театра, и там четыре года назад вышел спектакль. Сейчас в работе еще одна моя пьеса - пока не расскажу об этом.

Николай Смирнов, актер, играет Синичкина

Зрители любят спектакли Крамера, актеры с удовольствием работают с ним. Ваши наблюдения, ощущения?

Николай Смирнов: У меня с Виктором Крамером были две совместные работы - в Театре имени Андрея Миронова: "Гражданин Р.Ф." - к юбилею Рудольфа Фурманова, и сейчас там играем бродвейскую комедию "Музыка небес". "Синичкин" - третья встреча.

Материал замечательный. И работа с Крамером - это удовольствие, это сказка, космос! Режиссер-интеллектуал. Не повышает голоса, никого не обидит, не оскорбит, всегда с юмором. Придумывает, показывает, заводит. Создает команду, у него все работают, только взглянет, и мы понимаем, чего он хочет добиться. У меня много любимых режиссеров, не хотел бы кого-то обидеть, но Крамер - действительно один из лучших в стране режиссеров. Ему подвластна любая постановка - классика, комедия, драма, мюзикл. У нас за столом во время разбора пьесы почти весь спектакль был уже сделан, мы сыграли его, не вставая, как радиоспектакль.

У Крамера школа какая! Мастерская Георгия Александровича Товстоногова, замечательные педагоги и сокурсники. С таким человеком работать - счастье. Правда, тяжело, не скрою, очень сложный спектакль. У Виктора все спектакли сложные.

Роль Синичкина тяжелая - физически, сильно нагруженная действием, движениями, песнями, музыкой. Я даже в какой-то момент пожалел, что согласился на эту роль. Не думал, что водевиль окажется таким трудным. Надо все успеть. Не забыть, что положить в ящик в эту минуту, слышать музыку, двенадцатую долю, успеть туда, сюда, при этом текст произносить. И причесаться, штаны натянуть. Это не Чехов, где герои сидят за столом, обедают и беседуют: "Леонид Андреевич, какая нынче погода замечательная!" Кручу, верчу, бегу, падаю на колени, не останавливаюсь. Я два кило теряю на этом спектакле. У меня глаза и на затылке, и на локте, чтобы не налететь на кого-то, чтобы на меня декорация не наехала. Актер здесь должен быть максимально сосредоточен, реакция невероятная.

А мне через год 60. И вес 115 кг, а беговая дорожка, по которой бегу на сцене, выдерживает 120. Не дай бог сломается, думаю!

Николай Трофимов играл эту роль на этой же сцене.

Николай Смирнов: Трофимову было 42, когда он играл Синичкина в спектакле Акимова. Я, конечно, не видел ту постановку. Но в 1990-е я работал в БДТ, играл в "Пиквикском клубе" с Николаем Николаевичем.

Ирина Мазуркевич, актриса, играет приму Сурмилову

До начала спектакля еще несколько минут. У Ирины Мазуркевич уже все готово - прическа, грим, костюм. Ее героиня ни за что не даст сыграть роль молоденькой дебютантке (иначе "новая звезда взойдет на небосклоне"). Обращаю внимание, что на платье актрисы украшение - извивающаяся серебристая змея. И задаю вопрос: "Змея как символ того, что ваша героиня, как пишут, стервозная женщина, настоящая змея?"

Ирина Мазуркевич: Ну нет. Это я случайно дома нашла и нацепила. У меня просто в песне есть такие слова: "Змея-разлука кольцо свила…".

Интересно сыграть такую приму?

Ирина Мазуркевич: Артисток я поиграла немало, и прим в том числе. Все они с характером, но все разные, как и жанры спектаклей (комедия, драма, мюзикл). И всегда нужно искать в биографии своего персонажа, почему, что, как. Тут у моей Раисы драма: ее бросил молодой любовник, жизнь рушится. Разве можно осуждать ее за такое поведение? Любую женщину можно понять, артистка она или не артистка.

С режиссером Виктором Крамером вы прежде уже работали.

Ирина Мазуркевич: Да, несколько лет назад, дважды. У него особенные методы, с которыми я до него не встречалась. За эти годы он стал просто супермастером в своем деле. У Крамера всегда есть "группа поддержки", команда, которая ему помогает - по свету, звуку, музыке, танцам, и артистов он организует так, что каждый обязательно что-то привносит во время репетиций в спектакль. Он будит фантазию, как кукловод управляет ниточками, и в результате рождается совместное детище.

Ближайший показ спектакля - 15 июня.

Справка "РГ"

Виктор Крамер окончил Псковский педагогический институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был главным режиссером центра "Академия дураков" Славы Полунина, преподавал в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

В 1992 году создал независимый театр "Фарсы", один из лучших в России. Через 15 лет театр закрылся.

Поставил несколько драматических и музыкальных спектаклей на знаменитых театральных сценах мира, среди которых La Scala (Милан), Hackney Empire (Лондон), Théâtre du Châtelet (Париж), Большой театр (Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург). Лауреат многих престижных театральных премий.