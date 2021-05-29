В Вологодской области на озере затонул катер

В Вологодской области на Кубенском озере затонул частный катер, на борту которого находились восемь человек. Семерых членов экипажа спасли, поиски восьмого потерпевшего продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологодского района в официальной группе муниципалитета в соцсети.

ЧП произошло сегодня. Катер вышел в воды Кубенского озера со стороны деревни Шера Сокольского района. Дно судна пробило, все восемь человек оказались в воде. Экипаж успел подать сигнал бедствия.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Вологодского района сообщение об инциденте поступило в 15.52. Спустя примерно два часа обнаружили троих человек, спустя еще час - четверых. Все они живы.

Поиски последнего члена экипажа продолжаются. Как сообщили его товарищи, потерпевший должен быть на спасательном круге.