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29.05.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области на озере затонул катер

Текст: Ульяна Вылегжанина (Вологодская область)

В Вологодской области на Кубенском озере затонул частный катер, на борту которого находились восемь человек. Семерых членов экипажа спасли, поиски восьмого потерпевшего продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологодского района в официальной группе муниципалитета в соцсети.

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ЧП произошло сегодня. Катер вышел в воды Кубенского озера со стороны деревни Шера Сокольского района. Дно судна пробило, все восемь человек оказались в воде. Экипаж успел подать сигнал бедствия.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Вологодского района сообщение об инциденте поступило в 15.52. Спустя примерно два часа обнаружили троих человек, спустя еще час - четверых. Все они живы.

Поиски последнего члена экипажа продолжаются. Как сообщили его товарищи, потерпевший должен быть на спасательном круге.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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