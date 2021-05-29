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29.05.2021 05:56
Рубрика: Власть

25 тысяч югорчан примут участие в очистке берегов рек

Текст: Елена Панова
Информация об этом прозвучала в ходе прямого эфира главы Югры Натальи Комаровой с жителями округа. Напомним, такие встречи с югорчанами губернатор проводит с периодичностью раз в неделю. И на этот раз откровенный разговор с жителями был посвящен проблемам экологии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в округе реализуется пять региональных программ в рамках нацпроектов. Самая массовая - "Сохранение уникальных водных объектов", ее задача - очистить берега водоемов от мусора и древесного хлама. Так, нынче планируется привести в надлежащий вид 248 километров прибрежной территории. В полезной акции примут участие 25 тысяч жителей региона. Отметим, в прошлом году 27 тысяч югорчан уже очистили более 300 километров береговой линии. Это была большая совместная работа.

Фото: iStock
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- В субботнике "Чистый берег" мы принимаем участие каждое лето, - рассказала руководитель спортивного комплекса "Лидер" Лариса Годяцкая. - Вот и нынче планируем очистить не меньше двух километров береговой линии в Барсово Сургутского района.

И еще одну важную проблему подняла глава Югры в ходе эфира: она дала поручение своим подчиненным рассмотреть решение проблемы многолетней свалки под Нижневартовском с "Сургутнефтегазом"., Территорию удастся освободить от мусора быстрее, чем планировалось, если эта компания возьмет покрышки на переработку.

Отметим, о захламленной территории губернатору напомнили жители в социальных сетях.

- Она находится всего в 150 метрах от Нижневартовска на 8-м километре Самотлорской автодороги. На свалке в 16 гектаров с 2001 года накоплено более 1,2 миллиона отработанных автомобильных покрышек. Когда будет ликвидирована свалка? - обратились югорчане к Наталье Комаровой.

Проблема в том, что несанкционированная свалка существует еще со времен СССР. Предприятие, которое взялось за ликвидацию мусорных залежей, не смогло выполнить обязательства. Сейчас есть решение суда, и за его выполнением следят судебные приставы.

Как отметил первый заместитель главы департамента природы Югры Егор Збродов, планируется перерабатывать шины методом пиролиза и получать из них полезную продукцию: печное топливо, металл.

- Вместе с фондом развития Югры и администрацией Нижневартовского района ищем инвесторов, рассматриваем нестандартные способы рекультивации свалки для сокращения сроков ее ликвидации, на это уйдет примерно пять лет, - сказал замглавы ведомства.

Наталья Комарова добавила, что в "Сургутнефтегазе" тоже есть цех по переработке, и это как раз и может быть дополнительной возможностью, которая сократит сроки.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- Пять лет - это не годится. Нужны решения, которые ускорят процесс. Прошу отработать с компанией эту возможность. Но и работу с инвесторами останавливать не нужно. Дополнительные мощности не повредят, шин у нас всегда полно, не только старых, они и новые появляются, поэтому одно другому не помешает, - подчеркнула губернатор.

И еще одна важная тема прозвучала в ходе онлайн-встречи с югорчанами. Межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил представитель концессионера Игорь Гаврилов.

Объект мощностью 90 тысяч тонн в год уже готов на 77 процентов. Все здания и сооружения установлены, идут отделочные работы, готовится въездная группа, завершается монтаж коммуникаций, земляные работы.

- Начать работу полигон сможет уже в 2022 году, - уточнил Игорь Гаврилов.

В последующем вторсырье, отсортированное на полигоне, а это пластик и бумага, будут отправлять на переработку. Основной продукцией станет производство санитарно-гигиенических изделий, флексы и гранулы из пластика, картона и пеностекольного щебня. Кроме того, планируется организовать переработку органических отходов в компост.

Глава Югры поручила проработать вопрос ускоренного получения разрешительных бумаг, чтобы для последующих объектов - а в округе это первый из пяти полигонов - этот процесс занимал меньше чем полгода.

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