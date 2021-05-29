Пожарные остановили открытое горение в промзоне Екатеринбурга

В Екатеринбурге пожарным удалось не допустить распространение огня далее площади 450 квадратных метров и остановить открытое горение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, возгорание началось в субботу в полдень на одной из производственных площадок по улице Фронтовых бригад. Горел мусор и стальной ангар. Существовала угроза перехода огня на находящиеся рядом с очагом возгорания бочки с горюче-смазочными материалами. Как выяснилось, бочки с топливом находились и в самом ангаре.

- Под воздействием высоких температур произошло обрушение конструкций металлического ангара. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, плотной задымленностью, а также угрозой взрыва бочек с ГСМ, расположенных внутри и рядом с ангаром, - рассказали спасатели. - Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара был организован штаб пожаротушения.

Сейчас на месте ЧП идет разбор сгоревших конструкций, производится их проливка. Сведений о пострадавших нет.