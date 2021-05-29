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29.05.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге сошли с рельсов три цистерны с топливом

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)

Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Екатеринбург-Сортировочная Свердловской железной дороги при роспуске железнодорожного состава. Об этом сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Instagram.com/_svetlana__radionova_/
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В результате столкновения одна из цистерн дала большую течь. Топливом залита значительная территория станции. Возникла угроза возгорания. Поэтому на место аварии прибыли пожарный и восстановительный поезда.

Столкновение цистерн привело к повреждению и железнодорожного полотна. По данным следственных органов, пострадавших нет.

Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, задержек пассажирских поездов в результате аварии не допущено. Организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Они опрашивают членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, устанавливают сумму причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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