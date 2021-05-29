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29.05.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Россиян ждут длинные выходные

Текст: Ольга Игнатова
В июне россиян ждут три выходных дня подряд.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"12 июня является общероссийским праздником - в этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням,- напомнил "Российской газете" адвокат Владимир Постанюк. - В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём.

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Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) - праздничный день, 13 июня (воскресенье) - выходной, 14 июня (понедельник) - выходной, перенесённый с субботы".

А вот для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. Соответственно, при данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днём, а 13 июня (воскресенье) - выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя.

Также, независимо от длительности рабочей недели, согласно ст.95 ТК РФ 11 июля (пятница) является предпраздничным рабочим днём и рабочее время сокращается на час. "Если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно (например, при сменном режиме работы), работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке",- объясняет юрист.

В случае, если праздничный выходной день не может быть предоставлен (например, работник трудится в оборонной сфере, сфера здравоохранения, обслуживания и т.д.), то рабочее время должно оплачиваться минимум в двойном размере (ст.153 ТК РФ). Однако в данном случае возможны исключения: например, оплата праздничных дней для работников культуры может устанавливаться локальными нормативными актами и быть меньше двойного оклада, уточнил юрист.

Ранее в Роструде рассказали, как россияне могут перенести очередной отпуск.

Так, в частности, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, с согласия работника отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год, но в этом случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется, пояснили в Роструде.

Роструд рассказал, в каком случае время отпуска может быть изменено
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