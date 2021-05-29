Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов, которые 29 мая отмечают профессиональный праздник.

В изданном по этому случаю приказе глава оборонного ведомства России напомнил, что более века назад в нашей стране была образована первая Учебная автомобильная рота для подготовки водителей. В этом подразделении заложили основы всего автомобильного дела в русской армии.

"С тех пор военная автомобильная техника стала одним из важнейших компонентом системы вооружения и материально - технического обеспечения Вооруженных сил в целом", - подчеркнул министр обороны.

В приказе говорится, что вклад воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, их заслуги в послевоенное время свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу.

Шойгу по-достоинству оценил нынешнее поколение военных автомобилистов, а также заслуги разработчиков и производителей колесной техники для Российской армии.

"Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства, - сказано в праздничном приказе. - Высокой оценки заслуживают достижения российских конструкторских коллективов и предприятий промышленности, эффективно работающих над созданием новых образцов автомобильной техники в интересах видов Вооруженных сил и родов войск".

Сергей Шойгу пожелал всем причастным к этому празднику крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отчизны.

Накануне Дня военного автомобилиста в московском районе Тропарево прошли торжественные мероприятия, на которых собравшиеся почтили память тех, кто в прямом смысле слова прошел дорогами войны. В торжественном митинге участвовали представители Минобороны РФ , ветераны, студенты МАДИ, военнослужащие столичного гарнизона, москвичи и гости столицы. Они почтили минутой молчания память фронтовиков, возложили цветы и венки к монументу Героям - автомобилистам. Завершил церемонию торжественный марш роты почетного караула.

Досье "РГ"

Военные автомобилисты ведут свою биографию с 29 мая 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота, заложившая основы автомобильного дела в русской армии и явившаяся прообразом нынешних автомобильных войск, автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных сил.

Настоящий героизм воины-автомобилисты проявили в годы Великой Отечественной. Они, в частности, перевозили грузы по знаменитой "Дороге жизни". Их мужество и отвага позволили выстоять блокадному Ленинграду, приблизить Победу. Всего за годы Великой Отечественной войны автомобильным транспортом было перевезено более 100 млн тонн грузов, отремонтировано около 1 миллиона машин.

Во время выполнения интернационального долга в Афганистане военным автомобилистам отводилась решающая роль в обеспечении Ограниченного контингента советских войск всеми видами материальных средств. Не раз отличились они и в других вооруженных конфликтах.

Учитывая исторические традиции, заслуги военных автомобилистов в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, их вклад в повышение боевого потенциала Вооруженных сил РФ

24 февраля 2000 года в России учредили День военного автомобилиста. Он ежегодно отмечается 29 мая.

Справка "РГ"

Монумент Героям - автомобилистам в московском районе Тропарево представляем собой скульптурную композицию, в центре которой находится фигура водителя, опирающегося на рулевое колесо.

В нижней части памятника образно представлены основные вехи в развитии автотранспорта: появление первого отечественного автомобиля, развитие автотранспортной отрасли в годы первых пятилеток, участие военных автомобилистов в Великой Отечественной войне, их вклад в восстановление страны в послевоенный период, деятельность в современных условиях.

На гранитной стене монумента увековечены имена и фамилии 17 водителей, удостоенных звания Героя Советского Союза, и 53 Героев Социалистического труда.