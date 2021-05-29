СМИ: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками

Вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" сможет нести до четырех крылатых ракет с максимальной дальностью применения 100 километров. Благодаря этому его ударные возможности станут сопоставимы с фронтовыми бомбардировщиками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. По его словам, речь идет о разработанных для вертолетов крылатых ракетах "изделие 305", они сейчас проходят летные испытания. Задача такого оружия - высокоточное поражение командных пунктов противника, складов с оружием и другой военной инфраструктуры, а также скоплений живой силы. При этом сейчас подобного вооружения не имеет в своем арсенале ни один другой вертолет в мире.

Ми-28НМ - модификация всесуточного ударного вертолета "Ночной охотник". Внешне он, в частности, отличается наличием шаровидной антенны РЛС кругового обзора над несущим винтом. В его арсенал входят и другие управляемые ракеты, а защита выдерживает выстрелы бронебойными снарядами калибром до 20 миллиметров.

Как уже писала "РГ", в конце прошлого года Минобороны получило первые две серийные машины этого типа, в нынешнем ожидается поставка еще четырех - шести боевых вертолетов Ми-28НМ.