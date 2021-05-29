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СМИ: У "Джокера" с Хоакином Фениксом будет сиквел

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    29.05.2021, 11:57
Текст:   Олег Усков

Драматический кинокомикс режиссера и сценариста Тодда Филлипса "Джокер", вышедший в 2019-м году и заласканный до невозможности, теперь уже абсолютно точно получит продолжение.

Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury

В чем, впрочем, несмотря на ужимки и якобы сомнения авторов, никто и не сомневался: кассовые сборы снятой за 55 миллионов долларов картины перекрыли ее производственный бюджет почти на миллиард. Установив тем рекорд для фильм с "мясным" рейтингом R.

Как передает, ссылаясь на источник, THR, Филлипс подписал контракт с компанией Warner Bros. на создание сценария для сиквела.

Такой момент внимательные граждане обнаружили в большом материале про голливудских юристов: Уоррен Дерн из компании Sloane Offer Weber & Dern, клиентами которой являются Зак Снайдер, Эми Полер и Тодд Филипс, буквально заявил, что Филлипсом сделка с Warner уже заключена.

При этом пока не ясно, будет ли он постановщиком продолжения.

В Warner происходящее не комментируют.

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