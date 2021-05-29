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Рубрика: В мире

США объявили о введении санкций против Беларуси

Текст: Александр Саможнев

Администрация Джо Байдена заявила, что составляет список целевых санкций против ключевых членов правительства Беларуси после вынужденной посадки самолета Ryanair и задержания находившегося на борту Романа Протасевича, сообщает Reuters.

Фото: iStock
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что США приостанавливают действие соглашения между Вашингтоном и Минском от 2019 года, которое позволяло перевозчикам из каждой страны использовать воздушное пространство друг друга.

Вашингтон призвал правительство Беларуси провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, когда пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву, был вынужден приземлиться в Минске.

Министерство финансов США разработает для подписания президентом Байденом указ, который предоставит более широкие полномочия для введения санкций против правительства Беларуси. Вашингтон введет 3 июня "полные блокирующие санкции" в отношении девяти белорусских государственных предприятий, запретив американским бизнесмена иметь с ними дело.

В прошлом году США ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси в связи с выборами в августе 2020 года.

В мире США В мире экс-СССР Беларусь Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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