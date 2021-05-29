Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду".

Такое решение было принято на заседании палаты депутатов объединенной партии, где ему вручили партбилет.

До этого Сигал был членом партии "За правду", а теперь вместе с командой Захара Прилепина актер присоединился к партийному объединению.

Как сообщали ранее в пресс-службе партии, в ходе мероприятия он собирается представить свои планы по работе в экологическом направлении. Ведь актер и политик продолжит заниматься тематикой борьбы против загрязнения природы.

Впрочем, из-за наличия американского гражданства актер не будет вправе претендовать на депутатский пост в Госдуме.

Сигал также является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Напомним, что гражданство РФ он получил в ноябре 2016 года.