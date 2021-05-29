Стоит ли покупать криптовалюты после падения их курса

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие", специально для "Российской газеты":

- Главной новостью прошедшей недели стали события на рынке криптовалют. В течение нескольких дней власти Турции и КНР делали жесткие заявления о борьбе с майнингом и торговлей криптовалютой. Государственный совет КНР призвал к отказу от использования биткоина, уточнив, что майнинг может привести к такому риску, как инфляция юаня. Реакция на запреты последовала незамедлительно: за неделю рынок упал почти на 30%. Биткоин в стоимости снизился с 42 тыс. до 30 тыс. долл.

Учитывая это, инвесторы задают вопрос: не пора ли покупать, пока криптовалюта находится на таких низких значениях.

Мы по-прежнему считаем, что рассматривать криптовалюту как замену обычным инвестициям не представляется возможным ни при каких условиях. Почему мы в этом уверены и чем отличается "криптомай"-2021 от "корономарта"-2020?

Для нас ответ очевиден - во-первых, за крипторынком нет фундаментальной стоимости: нет потока платежей, работающих бизнесов, миллионов рабочих мест, связанной с этими местами стратегической значимости для эмиссионных центров. Во-вторых, биткоин отличает очень высокая волатильность, поэтому в качестве "сохранения стоимости" и защиты от инфляции он точно не подходит. Также можно отметить длительную обработку транзакций, отсутствие регуляции на общемировом уровне, высокие комиссии, возможность безвозвратно утратить активы в результате хакерской атаки, мошенничества или забытого пароля, а также использование биткоина для незаконного перемещения капитала. Наконец, в случае потери денег или проблем при выводе средств отстоять права в суде будет крайне затруднительно.

Всё это говорит о том, что инвестору, не верившему в криптовалюту, менять свою позицию и покупать ее сейчас, пока она "на дне", нет смысла - актив не становится более привлекательным после снижения даже на 50%. Математика котировок устроена так, что рынок может складываться вполовину хоть каждую неделю, и, согласно известной трейдерской присказке, купив одно "дно", вы получите второе в подарок.

Достаточно ли веры криптовалютных адептов, чтобы поддержать рынок на текущих уровнях - вопрос открытый. И он не в адекватной аналитике рыночных процессов, а из области оценки политических запретов и силы убеждений.

Мы же относились к криптовалюте скептически, предупреждали о её крайне спекулятивном характере и всегда советовали включать биткоин в диверсифицированный портфель инвестиций только тем инвесторам, кто готов к серьёзному риску, и в соотношении не больше 2-3% от суммарного объёма активов.