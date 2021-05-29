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29.05.2021 11:05
Рубрика: Экономика

Туристический кешбэк для студентов запустят 1 июля

Текст: Евгений Гайва
Программу туристического кешбэка для участников студенческих конкурсов АНО "Россия - страна возможностей" планируется запустить с 1 июля, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку

"Эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля", - сказала Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

На финансирование программы планируется выделить 2 млрд рублей, добавила Догузова.

Ранее Ростуризм анонсировал запуск программы студенческого кешбэка. С 25 мая в России стартовала программа детского кешбэка. Семьи, купившие путёвки в детские лагеря, получат компенсацию 50% стоимости покупки.

За первые три дня работы программы родители купили 21 тысячу путёвок на 700 тысяч рублей. Многие семьи уже получили кешбэк или получат его в ближайшее время, заметила Догузова.

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