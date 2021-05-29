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29.05.2021 12:03
Рубрика: Экономика

Туры на Сахалин будут дешевле в два раза благодаря чартерам

Текст: Евгений Гайва
Запуск чартерных рейсов на Сахалин этим летом позволит снизить стоимость туров на остров в 1,5-2 раза, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, недельные туры на Сахалин на основе чартеров, включая перелет, однодневную экскурсию, трансфер из аэропорта до гостиницы и завтрак, будут стоить от 45 тысяч рублей на человека.

Фото: iStock
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"Эта стоимость более чем конкурентна, она практически в 1,5-2 раза ниже тех цен, которые мы сегодня видим", - сказала Догузова в ходе пресс-конференции.

Стоимость туров на основе чартеров будет ниже как в сравнении с индивидуальными поездками, так и в сравнении с действующими пакетными турами.

Руководитель Ростуризма отметила, что этот регион мечтают посетить миллионы российских туристов. Чартерная программа будет запущена в этом году при господдержке. Туроператоры получат субсидию для снижения стоимости туров.

На эти цели правительство России выделило 1,2 млрд рублей. В частности, туры запустит туроператор TUI.

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