Уроки в "Зуме" по четыре тысячи: Почему расцветает рынок репетиторства

До ЕГЭ - считанные дни. Вдобавок ученики пишут переводные контрольные работы и сочинения. Получил два? Будешь ходить в школу в июне и все пересдавать. Попробуйте найти репетитора хоть по какому-нибудь мало-мальски значимому предмету! Ничего не выйдет. Разобраны почти все. Нарасхват школьные учителя. Те самые, которые, по идее, должны были готовить учеников к ЕГЭ. В школе. И бесплатно.

Математика и русский язык - настоящая золотая жила. Математика у опытных репетиторов, которые знают и предмет, и методику, вдобавок и сами имеют хорошее образование - от 2 тысяч за час. Это минимум. Звоню одному из репетиторов с хорошими отзывами в интернете:

- Возьмете ученика?

- Все уже расписано. Если только в девять вечера, полтора часа - две тысячи. По "Ватсапу". И давайте сразу на две недели каждый день.

Это, на минуточку, 28 тысяч. Недорого? Может быть, если ты занимаешься очно. А если по телефону? По "Ватсапу"? Сидит ученик за столом, а ему голос из телефона вещает… При этом репетитор не видит, что пишет ученик, где сделал ошибку.

Другое предложение: 2,5 тысячи рублей за занятие математикой в "Дискорде". Есть презентация педагога: очень молодой человек лет 20 рассказывает, какой он замечательный педагог. Чуть ли не Макаренко.

Раньше 5 тысяч за урок брали вузовские профессора, а сейчас столько просят школьные учителя. Профессора не выдержали конкуренцию с "мариваннами". Преподавателя вуза с большим стажем - репетитора по математике можно найти и за 1700, при этом он готов приехать к ученику. А школьного учителя в Москве вы такими деньгами к себе не заманите.

Если раньше почти все репетиторы соглашались приехать к ученикам или принимали их у себя, то сейчас почти все предлагают дистант за ту же цену.

Студенты еще два-три года назад просили за онлайн-занятие по русскому языку 500-700 рублей, сегодня - уже тысячу. Репетитор по русскому с опытом - 2,5 тысячи и выше. И совсем не факт, что это будет очное занятие. На одном из популярных сайтов есть предложение: "репетитор по русскому языку за групповое занятие в "Зуме" - 4 тысячи рублей". При этом в резюме сказано, что это преподаватель английского, но уж такой квалифицированный, что в этом году решил набрать и группу для подготовки к ЕГЭ по русскому.

Есть предложения "поскромнее": те же 4 тысячи за русский язык от школьного учителя, но хотя бы индивидуально.

Вообще, волшебные слова "ЕГЭ" сразу чуть ли не удваивают ценник любого репетитора. Даже если вам нужен репетитор десятикласснику (не выпускнику!) подтянуть школьную программу, но вы в беседе согласились, что и к ЕГЭ надо вроде бы готовиться, ценник поползет вверх. Чем хуже учит школа, тем больше расцветает рынок репетиторства.

- Мама, я одно не понимаю: ЕГЭ проверяет знания школьной программы. Школьная программа рассчитана на среднего ученика. Значит, каждый ученик должен сдать без проблем хотя бы на 60 баллов. Почему надо брать репетиторов? - спросила меня моя дочь-десятиклассница. И сама же ответила на свой вопрос: "Либо ЕГЭ не то проверяет, либо программа слишком сложная".

Поэтому стоит ли удивляться результатам опроса компании "ИнтернетУрок": Только 20% школьников готовятся к ЕГЭ самостоятельно. 45% школьников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, 37% - с помощью онлайн-курсов.