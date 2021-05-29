Уроки в "Зуме" по четыре тысячи: Почему расцветает рынок репетиторства

Новости

США объявили о введении санкций против Беларуси 09:38
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от вылета из Кубка Стэнли 09:13
В России изменятся правила выдачи загранпаспортов 08:43
Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми 08:28
Во Вьетнаме выявили гибридный штамм COVID-19 08:17
Военные рассказали, как российские бронемашины проявили себя в Сирии 07:00
В Китае до конца 2021 года могут привить 80 процентов населения страны 06:54
СМИ: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками 05:53
В Греции из-за COVID-19 ввели новые правила отдыха на пляжах 05:41
В МЧС предложили наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными 04:55
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 04:21
Эксперты перечисли простые способы проверки денег на подлинность 04:06
США заложили в бюджет $2,1 млрд на борьбу с вооруженным насилием 03:05
Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb 02:42
В Нидерландах объявили о новых послаблениях санитарного режима 02:38
Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером 02:15
Бразилия может столкнуться с масштабными отключениями электричества 01:47
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту 01:40
На строительном рынке в Сочи загорелись торговые павильоны 01:24
Минск озвучил список украинских товаров, попавших под лицензирование 00:49
Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана 00:25
Байден представил проект бюджета США на рекордные 6 трлн долларов 28.05.2021
Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов 28.05.2021
В РПЦ упорядочат наказания для священников 28.05.2021
Священникам могут запретить быть актерами, судьями и прокурорами 28.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
29.05.2021 09:00
Рубрика: Общество

Уроки в "Зуме" по четыре тысячи: Почему расцветает рынок репетиторства

Текст: Ирина Ивойлова
До ЕГЭ - считанные дни. Вдобавок ученики пишут переводные контрольные работы и сочинения. Получил два? Будешь ходить в школу в июне и все пересдавать. Попробуйте найти репетитора хоть по какому-нибудь мало-мальски значимому предмету! Ничего не выйдет. Разобраны почти все. Нарасхват школьные учителя. Те самые, которые, по идее, должны были готовить учеников к ЕГЭ. В школе. И бесплатно.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Математика и русский язык - настоящая золотая жила. Математика у опытных репетиторов, которые знают и предмет, и методику, вдобавок и сами имеют хорошее образование - от 2 тысяч за час. Это минимум. Звоню одному из репетиторов с хорошими отзывами в интернете:

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В Рособрнадзоре сообщили об условиях сдачи ЕГЭ-2021

- Возьмете ученика?

- Все уже расписано. Если только в девять вечера, полтора часа - две тысячи. По "Ватсапу". И давайте сразу на две недели каждый день.

Это, на минуточку, 28 тысяч. Недорого? Может быть, если ты занимаешься очно. А если по телефону? По "Ватсапу"? Сидит ученик за столом, а ему голос из телефона вещает… При этом репетитор не видит, что пишет ученик, где сделал ошибку.

Другое предложение: 2,5 тысячи рублей за занятие математикой в "Дискорде". Есть презентация педагога: очень молодой человек лет 20 рассказывает, какой он замечательный педагог. Чуть ли не Макаренко.

Раньше 5 тысяч за урок брали вузовские профессора, а сейчас столько просят школьные учителя. Профессора не выдержали конкуренцию с "мариваннами". Преподавателя вуза с большим стажем - репетитора по математике можно найти и за 1700, при этом он готов приехать к ученику. А школьного учителя в Москве вы такими деньгами к себе не заманите.

Если раньше почти все репетиторы соглашались приехать к ученикам или принимали их у себя, то сейчас почти все предлагают дистант за ту же цену.

Студенты еще два-три года назад просили за онлайн-занятие по русскому языку 500-700 рублей, сегодня - уже тысячу. Репетитор по русскому с опытом - 2,5 тысячи и выше. И совсем не факт, что это будет очное занятие. На одном из популярных сайтов есть предложение: "репетитор по русскому языку за групповое занятие в "Зуме" - 4 тысячи рублей". При этом в резюме сказано, что это преподаватель английского, но уж такой квалифицированный, что в этом году решил набрать и группу для подготовки к ЕГЭ по русскому.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ

Есть предложения "поскромнее": те же 4 тысячи за русский язык от школьного учителя, но хотя бы индивидуально.

Вообще, волшебные слова "ЕГЭ" сразу чуть ли не удваивают ценник любого репетитора. Даже если вам нужен репетитор десятикласснику (не выпускнику!) подтянуть школьную программу, но вы в беседе согласились, что и к ЕГЭ надо вроде бы готовиться, ценник поползет вверх. Чем хуже учит школа, тем больше расцветает рынок репетиторства.

- Мама, я одно не понимаю: ЕГЭ проверяет знания школьной программы. Школьная программа рассчитана на среднего ученика. Значит, каждый ученик должен сдать без проблем хотя бы на 60 баллов. Почему надо брать репетиторов? - спросила меня моя дочь-десятиклассница. И сама же ответила на свой вопрос: "Либо ЕГЭ не то проверяет, либо программа слишком сложная".

Поэтому стоит ли удивляться результатам опроса компании "ИнтернетУрок": Только 20% школьников готовятся к ЕГЭ самостоятельно. 45% школьников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, 37% - с помощью онлайн-курсов.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой ЕГЭ в России

Главное сегодня

В России изменятся правила выдачи загранпаспортов
Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов
Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана
Во Вьетнаме выявили гибридный штамм COVID-19
Из-за холодного фронта выходные в Москве будут дождливыми
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией