В Болгарии учения НАТО вышли из-под контроля

Учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. "Заигравшиеся" американские солдаты, вооруженные автоматами и пулеметами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива производственный цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла.

Как рассказывают сотрудники предприятия, военные перелезли через ограду, на английском языке приказали всем не двигаться и, распределившись на группы, обошли все помещения. На камерах наблюдения зафиксированы действия семерых солдат. По словам работников, снаружи местность контролировали еще двенадцать.

"Для меня налицо противозаконное вторжение в частную собственность", - подчеркнул адвокат директора фирмы. Юрист также считает бесспорным то, что гражданские оказались под угрозой убийства военными.

Собственники цеха восприняли инцидент как унижение и обратились в суд. Кроме того, они ожидают извинений от министерства обороны.

"Для меня это огромное оскорбление. Я будто какой-то террорист", - заявил один из хозяев предприятия.

В посольстве США в Софии выразили готовность к сотрудничеству по выяснению деталей происшедшего.