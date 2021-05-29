В Китае до конца 2021 года могут привить 80 процентов населения страны

До конца 2021 года Китай может привить от COVID-19 80 процентов населения. Об этом заявил ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань. По его словам, чтобы добиться такого показателя, необходимо производить больше вакцин. "С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой, многие страны надеются, что Китай сможет предоставить им вакцину", - цитирует специалиста ТАСС.

В декабре прошлого года в Поднебесной начали прививать группы риска: среди них медики, сотрудники правоохранительных органов, а также те, кто контактирует с импортированной замороженной продукцией. Согласно последним данным, в Китае уже сделано более 584 миллионов прививок от COVID-19.