В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице

В американском Майами криминалисты и детективы отдела убийств расследуют дело о стрельбе в пятницу вечером, в результате которой семь человек получили ранения недалеко от Винвуда, сообщает портал nbcmiami.

Примерно в 23:53 по местному времени в пятницу сотрудники полиции Майами прибыли на место происшествия. Они обнаружили пострадавших с огнестрельными ранениями. Один раненый был доставлен в больницу Университета Майами, а остальные шестеро - в Мемориальную больницу Джексона.

Полиция пока не раскрывает личности пострадавших и информацию о стрелке.