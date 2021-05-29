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Рубрика: В мире

В Нидерландах объявили о новых послаблениях санитарного режима

Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

Власти Нидерландов анонсировали новые послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. С пятого июня вновь откроются музеи, театры, концертные залы и рестораны, сообщается на сайте кабмина страны.

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Максимальное число посетителей в одном пространстве - 50, однако большие залы вместимостью 1 000 мест и более могут принимать до 250 человек при соблюдении социальной дистанции. Рестораны, кафе и бары смогут обслуживать гостей не только на террасах, но и внутри помещений: они будут открыты с 06:00 до 22:00. Доступными для населения вновь станут групповые занятия спортом, пишет РИА Новости.

Напомним, снимать санитарные ограничения в Нидерландах начали 28 апреля. Тогда был отменен комендантский час, открылись террасы кафе и ресторанов на период с 12:00 до 18:00, а розничным магазинам разрешили принимать клиентов без предварительной записи. Второй этап снятия санитарных ограничений был 19 мая.

Согласно последним данным, в Нидерландах коронавирус подтвержден в более чем полутора миллионах случаев (1 668 572). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

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