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Рубрика: Власть

В России изменятся правила выдачи загранпаспортов

Текст: Алексей Дуэль
В воскресенье, 30 мая, вступает в силу приказ МВД России №186 от 31 марта 2021 года изменит правила, по которым россияне получают заграничные паспорта. Правда, как пишет "Парламентская газета", речь идет только об уточнении отдельных административных процедур.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Электронные паспорта в России появятся не позднее 1 июля 2023 года

Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей. При этом выдавать документ будут только в России.

Сроки оформления загранпаспорта остаются прежними - один месяц при обращении за этой госуслугой в регионе регистрации по месту жительства и три месяца - в любом ином субъекте. Подать заявление на оформление загранпаспорта можно и через портал госуслуг.

Госпошлина за документ старого образца составит две тысячи рублей, а нового - пять тысяч рублей. Кроме того, для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

Если новый документ оформляется взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление госпошлину платить не придется. От ее уплаты люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, освобождены поправками к Налоговому кодексу, вступившими в силу с 1 января этого года.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Биометрические загранпаспорта Налоговое законодательство

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