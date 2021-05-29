В России изменятся правила выдачи загранпаспортов

Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей. При этом выдавать документ будут только в России.

Сроки оформления загранпаспорта остаются прежними - один месяц при обращении за этой госуслугой в регионе регистрации по месту жительства и три месяца - в любом ином субъекте. Подать заявление на оформление загранпаспорта можно и через портал госуслуг.

Госпошлина за документ старого образца составит две тысячи рублей, а нового - пять тысяч рублей. Кроме того, для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

Если новый документ оформляется взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление госпошлину платить не придется. От ее уплаты люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, освобождены поправками к Налоговому кодексу, вступившими в силу с 1 января этого года.