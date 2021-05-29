Во Вьетнаме выявили гибридный штамм COVID-19

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило об обнаружении нового варианта коронавируса с характеристиками "британского" и "индийского" штаммов, сообщает издание VnExpress.

Глава ведомства отметил, что гибридный штамм гораздо более заразный и легко передается по воздуху. С его распространением связывают и стремительный прирост числа заболевших в стране, пишет РИА Новости.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом составляет 3 595 человек. В тройке лидеров по заболеваемости провинция Бак Джанг, где число инфицированных приближается к двум тысячам - 1 881, Бак Нинь и Ханой.