Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана

33 тысячи баррелей нефти в сутки - таков объем экспорта Ирана в США, совершенный впервые с 1991 года. Это данные из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Россия увеличила свои поставки нефти в США до 22,94 млн баррелей и поднялась на второе место по объему экспорта топлива, сообщает ТАСС. На первом месте с 139,87 млн баррелей оказалась Канада, а на третьем - Мексика с 17,62 млн баррелей.

Что касается российского экспорта, то за март эти данные выросли на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г.