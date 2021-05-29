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Рубрика: В мире

Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана

33 тысячи баррелей нефти в сутки - таков объем экспорта Ирана в США, совершенный впервые с 1991 года. Это данные из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

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Россия увеличила свои поставки нефти в США до 22,94 млн баррелей и поднялась на второе место по объему экспорта топлива, сообщает ТАСС. На первом месте с 139,87 млн баррелей оказалась Канада, а на третьем - Мексика с 17,62 млн баррелей.

Что касается российского экспорта, то за март эти данные выросли на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г.

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