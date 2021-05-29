За сутки в России подтверждено 9289 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3241

2 Санкт-Петербург 846

3 Московская область 750

4 Ростовская область 180

5 Нижегородская область 149

6 Воронежская область 148

7 Саратовская область 114

8 Республика Саха (Якутия) 108

9 Иркутская область 108

10 Республика Крым 96

11 Свердловская область 96

12 Краснодарский край 96

13 Пермский край 95

14 Красноярский край 95

15 Волгоградская область 92

16 Ленинградская область 90

17 Республика Башкортостан 90

18 Челябинская область 88

19 Ульяновская область 87

20 Республика Бурятия 81

21 Самарская область 81

22 Новосибирская область 79

23 Ставропольский край 79

24 Ярославская область 78

25 Брянская область 76

26 Пензенская область 74

27 Тверская область 73

28 Оренбургская область 69

29 Архангельская область 68

30 Смоленская область 65

31 Курская область 64

32 Ивановская область 61

33 Омская область 60

34 Белгородская область 59

35 Республика Карелия 58

36 Алтайский край 58

37 Липецкая область 57

38 Калининградская область 55

39 Ханты-Мансийский автономный округ 55

40 Кемеровская область 55

41 Тамбовская область 54

42 Кировская область 54

43 Тюменская область 54

44 Псковская область 53

45 Тульская область 53

46 Рязанская область 52

47 Орловская область 50

48 Калужская область 49

49 Республика Чувашия 48

50 Владимирская область 46

51 Республика Дагестан 45

52 Удмуртская Республика 44

53 Мурманская область 43

54 Астраханская область 43

55 Вологодская область 42

56 Севастополь 38

57 Хабаровский край 37

58 Приморский край 37

59 Республика Коми 35

60 Костромская область 34

61 Забайкальский край 34

62 Новгородская область 33

63 Курганская область 31

64 Республика Татарстан 31

65 Республика Мордовия 29

66 Томская область 26

67 Республика Хакасия 25

68 Сахалинская область 22

69 Республика Алтай 20

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 20

71 Республика Марий Эл 18

72 Амурская область 17

73 Республика Калмыкия 14

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Республика Ингушетия 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 11

77 Чеченская Республика 11

78 Камчатский край 8

79 Республика Северная Осетия-Алания 8

80 Республика Адыгея 7

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 4

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Чукотский автономный округ 1

85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 053 748 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область 0,02%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край

4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждена 401 смерть: Москва 61

Санкт-Петербург 41

Ростовская область 18

Самарская область 15

Воронежская область 13

Московская область 12

Краснодарский край 12

Нижегородская область 12

Свердловская область 11

Тверская область 9

Челябинская область 9

Пермский край 8

Саратовская область 8

Алтайский край 8

Владимирская область 7

Ленинградская область 7

Волгоградская область 7

Красноярский край 7

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Брянская область 5

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Тюменская область 5

Иркутская область 5

Курская область 4

Липецкая область 4

Смоленская область 4

Ярославская область 4

Удмуртская Республика 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Рязанская область 3

Архангельская область 3

Калининградская область 3

Астраханская область 3

Новосибирская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Костромская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Чувашия 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Республика Карелия 1

Республика Коми 1

Псковская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Кировская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 120 807 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9250 человек: Москва 2911

Санкт-Петербург 1248

Московская область 697

Саратовская область 182

Ростовская область 150

Воронежская область 141

Иркутская область 140

Белгородская область 123

Пермский край 121

Республика Башкортостан 110

Краснодарский край 108

Свердловская область 100

Ставропольский край 95

Республика Крым 90

Архангельская область 87

Волгоградская область 87

Липецкая область 86

Челябинская область 85

Ленинградская область 84

Республика Татарстан 84

Нижегородская область 82

Красноярский край 81

Ивановская область 77

Ульяновская область 77

Новосибирская область 77

Брянская область 75

Оренбургская область 72

Псковская область 69

Ярославская область 68

Тамбовская область 67

Республика Карелия 65

Республика Бурятия 64

Смоленская область 62

Курская область 61

Самарская область 61

Алтайский край 58

Омская область 58

Тверская область 57

Тюменская область 57

Пензенская область 56

Астраханская область 55

Кемеровская область 52

Республика Саха (Якутия) 52

Калужская область 51

Кировская область 51

Тульская область 50

Республика Чувашия 49

Костромская область 48

Орловская область 48

Рязанская область 47

Владимирская область 44

Новгородская область 44

Удмуртская Республика 43

Вологодская область 42

Калининградская область 41

Курганская область 41

Республика Хакасия 38

Республика Дагестан 36

Ханты-Мансийский автономный округ 35

Хабаровский край 35

Республика Коми 25

Республика Мордовия 25

Мурманская область 23

Забайкальский край 23

Сахалинская область 21

Ямало-Ненецкий автономный округ 18

Приморский край 15

Республика Калмыкия 14

Севастополь 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Амурская область 12

Республика Адыгея 11

Карачаево-Черкесская Республика 11

Чеченская Республика 10

Республика Алтай 10

Камчатский край 8

Томская область 6

Республика Марий Эл 5

Республика Северная Осетия - Алания 4

Магаданская область 4

Республика Тыва 3

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 670 484. Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19