За сутки в России подтверждено 9289 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3241
- 2 Санкт-Петербург 846
- 3 Московская область 750
- 4 Ростовская область 180
- 5 Нижегородская область 149
- 6 Воронежская область 148
- 7 Саратовская область 114
- 8 Республика Саха (Якутия) 108
- 9 Иркутская область 108
- 10 Республика Крым 96
- 11 Свердловская область 96
- 12 Краснодарский край 96
- 13 Пермский край 95
- 14 Красноярский край 95
- 15 Волгоградская область 92
- 16 Ленинградская область 90
- 17 Республика Башкортостан 90
- 18 Челябинская область 88
- 19 Ульяновская область 87
- 20 Республика Бурятия 81
- 21 Самарская область 81
- 22 Новосибирская область 79
- 23 Ставропольский край 79
- 24 Ярославская область 78
- 25 Брянская область 76
- 26 Пензенская область 74
- 27 Тверская область 73
- 28 Оренбургская область 69
- 29 Архангельская область 68
- 30 Смоленская область 65
- 31 Курская область 64
- 32 Ивановская область 61
- 33 Омская область 60
- 34 Белгородская область 59
- 35 Республика Карелия 58
- 36 Алтайский край 58
- 37 Липецкая область 57
- 38 Калининградская область 55
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 55
- 40 Кемеровская область 55
- 41 Тамбовская область 54
- 42 Кировская область 54
- 43 Тюменская область 54
- 44 Псковская область 53
- 45 Тульская область 53
- 46 Рязанская область 52
- 47 Орловская область 50
- 48 Калужская область 49
- 49 Республика Чувашия 48
- 50 Владимирская область 46
- 51 Республика Дагестан 45
- 52 Удмуртская Республика 44
- 53 Мурманская область 43
- 54 Астраханская область 43
- 55 Вологодская область 42
- 56 Севастополь 38
- 57 Хабаровский край 37
- 58 Приморский край 37
- 59 Республика Коми 35
- 60 Костромская область 34
- 61 Забайкальский край 34
- 62 Новгородская область 33
- 63 Курганская область 31
- 64 Республика Татарстан 31
- 65 Республика Мордовия 29
- 66 Томская область 26
- 67 Республика Хакасия 25
- 68 Сахалинская область 22
- 69 Республика Алтай 20
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- 71 Республика Марий Эл 18
- 72 Амурская область 17
- 73 Республика Калмыкия 14
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Республика Ингушетия 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 77 Чеченская Республика 11
- 78 Камчатский край 8
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 80 Республика Адыгея 7
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 053 748 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область 0,02%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край
- 4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждена 401 смерть:
- Москва 61
- Санкт-Петербург 41
- Ростовская область 18
- Самарская область 15
- Воронежская область 13
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 11
- Тверская область 9
- Челябинская область 9
- Пермский край 8
- Саратовская область 8
- Алтайский край 8
- Владимирская область 7
- Ленинградская область 7
- Волгоградская область 7
- Красноярский край 7
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Брянская область 5
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Тюменская область 5
- Иркутская область 5
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Рязанская область 3
- Архангельская область 3
- Калининградская область 3
- Астраханская область 3
- Новосибирская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Чувашия 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 1
- Псковская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 120 807 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9250 человек:
- Москва 2911
- Санкт-Петербург 1248
- Московская область 697
- Саратовская область 182
- Ростовская область 150
- Воронежская область 141
- Иркутская область 140
- Белгородская область 123
- Пермский край 121
- Республика Башкортостан 110
- Краснодарский край 108
- Свердловская область 100
- Ставропольский край 95
- Республика Крым 90
- Архангельская область 87
- Волгоградская область 87
- Липецкая область 86
- Челябинская область 85
- Ленинградская область 84
- Республика Татарстан 84
- Нижегородская область 82
- Красноярский край 81
- Ивановская область 77
- Ульяновская область 77
- Новосибирская область 77
- Брянская область 75
- Оренбургская область 72
- Псковская область 69
- Ярославская область 68
- Тамбовская область 67
- Республика Карелия 65
- Республика Бурятия 64
- Смоленская область 62
- Курская область 61
- Самарская область 61
- Алтайский край 58
- Омская область 58
- Тверская область 57
- Тюменская область 57
- Пензенская область 56
- Астраханская область 55
- Кемеровская область 52
- Республика Саха (Якутия) 52
- Калужская область 51
- Кировская область 51
- Тульская область 50
- Республика Чувашия 49
- Костромская область 48
- Орловская область 48
- Рязанская область 47
- Владимирская область 44
- Новгородская область 44
- Удмуртская Республика 43
- Вологодская область 42
- Калининградская область 41
- Курганская область 41
- Республика Хакасия 38
- Республика Дагестан 36
- Ханты-Мансийский автономный округ 35
- Хабаровский край 35
- Республика Коми 25
- Республика Мордовия 25
- Мурманская область 23
- Забайкальский край 23
- Сахалинская область 21
- Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- Приморский край 15
- Республика Калмыкия 14
- Севастополь 14
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Амурская область 12
- Республика Адыгея 11
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Чеченская Республика 10
- Республика Алтай 10
- Камчатский край 8
- Томская область 6
- Республика Марий Эл 5
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Магаданская область 4
- Республика Тыва 3
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 670 484.