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29.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9289 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9289 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3241
  • 2 Санкт-Петербург 846
  • 3 Московская область 750
  • 4 Ростовская область 180
  • 5 Нижегородская область 149
  • 6 Воронежская область 148
  • 7 Саратовская область 114
  • 8 Республика Саха (Якутия) 108
  • 9 Иркутская область 108
  • 10 Республика Крым 96
  • 11 Свердловская область 96
  • 12 Краснодарский край 96
  • 13 Пермский край 95
  • 14 Красноярский край 95
  • 15 Волгоградская область 92
  • 16 Ленинградская область 90
  • 17 Республика Башкортостан 90
  • 18 Челябинская область 88
  • 19 Ульяновская область 87
  • 20 Республика Бурятия 81
  • 21 Самарская область 81
  • 22 Новосибирская область 79
  • 23 Ставропольский край 79
  • 24 Ярославская область 78
  • 25 Брянская область 76
  • 26 Пензенская область 74
  • 27 Тверская область 73
  • 28 Оренбургская область 69
  • 29 Архангельская область 68
  • 30 Смоленская область 65
  • 31 Курская область 64
  • 32 Ивановская область 61
  • 33 Омская область 60
  • 34 Белгородская область 59
  • 35 Республика Карелия 58
  • 36 Алтайский край 58
  • 37 Липецкая область 57
  • 38 Калининградская область 55
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 55
  • 40 Кемеровская область 55
  • 41 Тамбовская область 54
  • 42 Кировская область 54
  • 43 Тюменская область 54
  • 44 Псковская область 53
  • 45 Тульская область 53
  • 46 Рязанская область 52
  • 47 Орловская область 50
  • 48 Калужская область 49
  • 49 Республика Чувашия 48
  • 50 Владимирская область 46
  • 51 Республика Дагестан 45
  • 52 Удмуртская Республика 44
  • 53 Мурманская область 43
  • 54 Астраханская область 43
  • 55 Вологодская область 42
  • 56 Севастополь 38
  • 57 Хабаровский край 37
  • 58 Приморский край 37
  • 59 Республика Коми 35
  • 60 Костромская область 34
  • 61 Забайкальский край 34
  • 62 Новгородская область 33
  • 63 Курганская область 31
  • 64 Республика Татарстан 31
  • 65 Республика Мордовия 29
  • 66 Томская область 26
  • 67 Республика Хакасия 25
  • 68 Сахалинская область 22
  • 69 Республика Алтай 20
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • 71 Республика Марий Эл 18
  • 72 Амурская область 17
  • 73 Республика Калмыкия 14
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Республика Ингушетия 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 77 Чеченская Республика 11
  • 78 Камчатский край 8
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 80 Республика Адыгея 7
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 053 748 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область 0,02%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край
  • 4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждена 401 смерть:
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 41
  • Ростовская область 18
  • Самарская область 15
  • Воронежская область 13
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Нижегородская область 12
  • Свердловская область 11
  • Тверская область 9
  • Челябинская область 9
  • Пермский край 8
  • Саратовская область 8
  • Алтайский край 8
  • Владимирская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Красноярский край 7
  • Тульская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Пензенская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Брянская область 5
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область 5
  • Тюменская область 5
  • Иркутская область 5
  • Курская область 4
  • Липецкая область 4
  • Смоленская область 4
  • Ярославская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Рязанская область 3
  • Архангельская область 3
  • Калининградская область 3
  • Астраханская область 3
  • Новосибирская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Чувашия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Коми 1
  • Псковская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Кировская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 120 807 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9250 человек:
  • Москва 2911
  • Санкт-Петербург 1248
  • Московская область 697
  • Саратовская область 182
  • Ростовская область 150
  • Воронежская область 141
  • Иркутская область 140
  • Белгородская область 123
  • Пермский край 121
  • Республика Башкортостан 110
  • Краснодарский край 108
  • Свердловская область 100
  • Ставропольский край 95
  • Республика Крым 90
  • Архангельская область 87
  • Волгоградская область 87
  • Липецкая область 86
  • Челябинская область 85
  • Ленинградская область 84
  • Республика Татарстан 84
  • Нижегородская область 82
  • Красноярский край 81
  • Ивановская область 77
  • Ульяновская область 77
  • Новосибирская область 77
  • Брянская область 75
  • Оренбургская область 72
  • Псковская область 69
  • Ярославская область 68
  • Тамбовская область 67
  • Республика Карелия 65
  • Республика Бурятия 64
  • Смоленская область 62
  • Курская область 61
  • Самарская область 61
  • Алтайский край 58
  • Омская область 58
  • Тверская область 57
  • Тюменская область 57
  • Пензенская область 56
  • Астраханская область 55
  • Кемеровская область 52
  • Республика Саха (Якутия) 52
  • Калужская область 51
  • Кировская область 51
  • Тульская область 50
  • Республика Чувашия 49
  • Костромская область 48
  • Орловская область 48
  • Рязанская область 47
  • Владимирская область 44
  • Новгородская область 44
  • Удмуртская Республика 43
  • Вологодская область 42
  • Калининградская область 41
  • Курганская область 41
  • Республика Хакасия 38
  • Республика Дагестан 36
  • Ханты-Мансийский автономный округ 35
  • Хабаровский край 35
  • Республика Коми 25
  • Республика Мордовия 25
  • Мурманская область 23
  • Забайкальский край 23
  • Сахалинская область 21
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • Приморский край 15
  • Республика Калмыкия 14
  • Севастополь 14
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Амурская область 12
  • Республика Адыгея 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Алтай 10
  • Камчатский край 8
  • Томская область 6
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Магаданская область 4
  • Республика Тыва 3
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 670 484.

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