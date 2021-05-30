Арми Хаммера в сериале про "Крестного отца" заменит Майлз Теллер

34-летнего американского актер Арми Хаммера, обвиненного в массе грехов, вплоть до каннибализма, и, похоже, закончившего карьеру, заменит его ровесник Майлз Теллер ("Слишком стар, чтобы умереть молодым", "Топ Ган: Мэверик").

Речь идет о сериале сервиса Paramount+ "Предложение", в котором будет обстоятельно рассказана история создания "Крестного отца" Копполы.

Таким образом, передает Deadline, к Майлзу уходит роль продюсера Альберта Радди. Кроме того, Теллер выступит и сопродюсером десятисерийного проекта.

Дата премьеры всё еще не названа.